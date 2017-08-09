طيران الإمارات تضيف 4 رحلات أسبوعيا للقاهرة

متابعات: أعلنت طيران الإمارات، الحائزة على لقب أفضل ناقلة جوية في العالم، ضمن جوائز "تريب أدفايزر" عن اعتزامها تعزيز خدماتها إلى القاهرة، من خلال إضافة أربع رحلات منتظمة أسبوعياً، اعتباراً من 29 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبذلك يرتفع عدد رحلات الناقلة بين دبي والعاصمة المصرية، إلى ثلاث رحلا

متابعات:



أعلنت طيران الإمارات، الحائزة على لقب أفضل ناقلة جوية في العالم، ضمن جوائز “تريب أدفايزر” عن اعتزامها تعزيز خدماتها إلى القاهرة، من خلال إضافة أربع رحلات منتظمة أسبوعياً، اعتباراً من 29 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبذلك يرتفع عدد رحلات الناقلة بين دبي والعاصمة المصرية، إلى ثلاث رحلات يومياً (21 رحلة أسبوعياً).

وقال أورهان عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أفريقيا، إن طيران الإمارات ملتزمة بتوفير مزيد من خيارات السفر لعملائها، ما يتيح لهم مواصلة رحلاتهم بسلاسة إلى مختلف الوجهات عبر الشرق الأوسط والأميركتين وأفريقيا وأستراليا، بما في ذلك وجهات مثل البحرين، مسقط، كوالالمبور، بانكوك، هونج كونج، نيويورك، سان فرانسيسكو، كيب تاون، عنتيبي، ملبورن وسيدني، والتمتع بتجربة سفر تتسم متميزة ينعمون خلالها بقدر كبير من الراحة والخيارات الترفيهية الواسعة في الأجواء.

وأضاف أن قيام الشركة بتعزيز خدماتها إلى القاهرة يؤكد الالتزام بخدمة عملاء جمهورية مصر العربية، ودعم نمو اقتصاد البلاد من خلال تسهيل حركة المسافرين من السياح ورجال الأعمال وحركة الشحن الجوي.



وعلى غرار الرحلات التي تسيرها الناقلة حالياً بين دبي والقاهرة، ستعمل الرحلات الأربع الجديدة بطائرات البوينج 777-300ER سعة 360 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث (8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، 42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد في الدرجة السياحية) وبالتالي ستضيف الرحلات الأربع 1440 مقعداً على هذا الخط أسبوعياً في كل اتجاه، وطاقة شحن قدرها 23 طناً على كل رحلة.

وسوف تغادر الرحلة الإضافية EK926 مطار القاهرة في الساعة الواحدة إلا ربع ليلاً لتصل إلى مطار دبي في الساعة السادسة والربع صباحاً، في حين تغادر (الرحلة رقم EK 925) مطار دبي الدولي في الساعة الثامنة و50 دقيقة مساء لتصل إلى مطار القاهرة الدولي في الساعة الحادية عشرة و5 دقائق ليلا.



وكما هو الحال مع رحلات طيران الإمارات، سيحظى المسافرون من وإلى القاهرة، بخيارات ترفيهية فريدة تشمل أكثر من 2500 قناة عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات واللتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية ، والذي يقدم أحدث الأفلام والأغاني البرامج التلفزيونية والإذاعية الحديثة والكلاسيكية والكتب الرقمية وألعاب الفيديو. كما تنعم العائلات بالعديد من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً للأطفال، بما فيها الدمى المجانية ووجبات الأطفال وتشكيلة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية للأطفال، بالإضافة إلى الأولوية في إنجاز إجراءات الحجز والصعود إلى الطائرة وإمكانية استخدام عربات الأطفال الرضع في مطار دبي الدولي.

وإلى جانب التسهيلات والخدمات التي تعزز من راحة ومتعة المسافرين، فإنهم سيحظون أيضاً بكرم الضيافة الذي اشتهرت به طيران الإمارات، والخدمات الرفيعة التي يقدمها أفراد أطقم الخدمة متعددو الجنسيات، وتشكيلات من أشهى الوجبات الإقليمية والدولية والمرطبات المجانية.

كما يحظى المسافرون بمستوى سخي من الأمتعة، حيث يسمح باصطحاب حقيبتين مجاناً وزن كل منهما 23 كيلوغراماً لركاب الدرجة السياحية، في حين يسمح لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال باصطحاب حقيبتين مجاناً وزن كل منهما 32 كيلوغراماً.

وتوفر الرحلات الأربع الجديدة لأعضاء برنامج “سكاي واردز طيران الإمارات” لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، الحائز جوائز عالمية، مزيداً من الفرص لاكتساب الأميال على رحلاتهم.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدماتها إلى القاهرة في أبريل (نيسان) 1986 بثلاث رحلات في الأسبوع، وقد شهد هذا الخط تطوراً كبيراً، سواء من حيث عدد الرحلات أم السعة المقعدية المتاحة، وذلك لتلبية الطلب المتنامي من المسافرين. وتسير الناقلة حالياً 17 رحلة أسبوعياً بين القاهرة ودبي. كما يعمل في مجموعة الإمارات أكثر من 2000 موظف من الجنسية المصرية في مختلف المراكز، بمن فيهم 800 من أفراد أطقم الخدمات الجوية.



