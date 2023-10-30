طيران الإمارات تشغل 3 رحلات بطائرات A380 يوميًا إلى القاهرة

قامت شركة طيران الإمارات، بتشغيل طائرة إيرباص A380 ثالثة لخدمة إحدى رحلاتها اليومية إلى مصر بهذا الطراز، ووصلت الطائرة العملاقة إلى مطار القاهرة الدولي.

وعززت الشركة خدماتها بإضافة 3 رحلات أسبوعياً، ليصل عدد رحلاتها إلى القاهرة إلى 4 رحلات يومياً (28 رحلة في الأسبوع، 3 منها بطائرات A380 والرابعة بطائرة بوينج 777).

وأشار إلى هذه الخطوة تأتي تلبية للطلب القوي للعملاء المسافرين بين القاهرة ودبي .

وسافر على الرحلة اليومية الثالثة “ايه كيه 925/ 926” بطائرة A380 من دبي 649 راكباً.

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكة طائراتها A380 لتلبية الطلب المتزايد على السفر على مستوى العالم، وتشغّل حالياً 90 طائرة من هذا الطراز العملاق.

وكانت القاهرة الوجهة الأولى في أفريقيا التي تخدمها الناقلة بطائرات A380، ولا تزال تتمتع بأعلى حصة من خدمات هذه الطائرات في القارة السمراء.