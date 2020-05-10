«طيران الإمارات» تسجل أرباحًا سنوية بقيمة 287 مليون دولار حتى مارس 2020

تراجعت الإيرادات 6.1 % إلى 92 مليار درهم مع تراجع عدد المسافرين

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الأحد نمو أرباحها للعام بأكمله 21 %، محذرة من أن تفشي وباء كورونا المستجد أثر على أدائها فى الربع الأخير من السنة المالية، بحسب وكالة رويترز.

وحققت الشركة التابعة لحكومة دبي 1.1 مليار درهم (287.5 مليون دولار) في الاثني عشر شهرا المنتهية 31 مارس، مقارنة مع 871 مليون درهم في السنة السابقة.

وتراجعت الإيرادات 6.1 % إلى 92 مليار درهم مع تراجع عدد المسافرين على متن رحلاتها 4.2 % إلى 56.2 مليون.

وارجعت الشركة هبوط الإيرادات إلى تنفيذ أعمال على مدرج طائرات بمطار دبي الدولي في العام الماضي، مما اضطرها لخفض الطاقة لمدة 45 يوما، إلى جانب تفشي فيروس كورونا الذي سحق الطلب على السفر.

وأوقفت شركة طيران الإمارات رحلات الركاب المنتظمة أواخر مارس لكنها سيرت منذ ذلك الحين بعض الرحلات للأجانب المغادرين للإمارات، كما أن رحلات الشحن مستمرة.

وشهدت شركتها الشقيقة لخدمات المطارات دناتا انخفاضا للأرباح بنسبة 57 % إلى 618 مليون درهم، وهو ما عزته إلى زيادة الاستثمار في قسمي التموين وخدمات المطارات وضعف الطلب على السفر.

وكانت أرباح دناتا ستنخفض 72 % لو لم تتخارج من استثمار، وبدأت الوحدة مراجعة لأنشطة السفر التي سجلت مخصصات انخفاص قيمة 132 مليون درهم.

وتراجعت أرباح مجموعة الإمارات، التي تضم في أصولها طيران الإمارات ودناتا، 28% إلى 1.7 مليار درهم. وهبطت الإيرادات 4.8 % إلى 104 مليارات.

وقالت المجموعة إن أسعار صرف غير مواتية كلفتها أرباحا تبلغ مليار درهم، لكنها لقيت بعض الدعم من انخفاض أسعار النفط.

على صعيد آخر، أكدت طيران الإمارات أنها بدأت تشغيل رحلات ركاب محدودة، لنقل حاملي الإقامة الإماراتية المتواجدين خارج الدولة، والراغبين بالعودة من وجهات محددة إلى دولة الإمارات.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الألكترونى أن الوجهات المتاحة حالياً لرحلات العودة تشمل فرانكفورت، ولندن هيثرو.

وشددت طيران الإمارات على أن قيود الدخول الصارمة ستظل سارية عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، والتي تشمل الاختبار الإلزامي لهيئة صحة دبي عند الوصول، والحجر الصحي الإجباري 14 يوماً.

وبحسب بيانات الحجز على الموقع الإلكترونى، فإنه ينبغي على الراغبين بالسفر على هذه الرحلات، تقديم «طلب موافقة» لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن طريق خدمة «تواجدي» للمقيمين في دولة الإمارات قبل إجراء وإتمام الحجز.

وشددت الشركة على أن صحة وسلامة المتعاملين والطاقم تبقى في مقدمة الأولويات بالنسبة لها، لافتة إلى أن جميع طائراتها ستخضع لعمليات تنظيف وتعقيم محسّنة في دبي بعد كل رحلة، مشيرة إلى أن قيود السفر المتعلقة بفيروس «كورونا» لا تزال سارية المفعول عبر العديد من البلدان.