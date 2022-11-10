طيران الإمارات تسجل أرباحا قياسية في النصف الأول من العام المالي

نجحت شركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي، في تسجيل أرباح قياسية بقيمة 4 مليارات درهم (1.09 مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي 2022- 2023، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

تأتي أرباح شركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي بدعم من الطلب القوي وتخفيف عدد أكبر من الدول قيود السفر ذات الصلة بفيروس كوروناـ أو حتى رفعها.

وتكبدت الشركة، في الفترة نفسها من العام الماضي، خسارة بلغت 5.8 مليار درهم. وقالت مجموعة الإمارات، التي تضم شركة الطيران ووحدات أخرى، في بيان يوم الخميس، إن إيرادات الأشهر الستة حتى 30 سبتمبر قفزت 131% إلى 50.1 مليار درهم.

وعزت المجموعة “هذا التحول الكبير في الأداء إلى الطلب القوي على السفر الدولي عبر مختلف الأسواق”.

وذكرت أنه “لمواكبة نمو السعة والأنشطة التجارية، فقد توسعت قاعدة موظفي مجموعة الإمارات، مقارنة مع 31 مارس 2022، بنسبة 10%، ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 93893 في 30 سبتمبر.

كما شرعت كل من طيران الإمارات ودناتا للخدمات التابعة لها في حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية”.

وسجلت دناتا ربحًا إجماليًّا 236 مليون درهم، مقارنة مع 85 مليون درهم قبل عام.