طيران الإمارات تستهدف الوصول إلى 161 وجهة

دعاء محمود: قال ثانى عبدالله الأنصارى، مدير طيران الإمارات فى مصر وليبيا، إن عدد خطوط الطيران التى تغطيها الشركة حالياً تصل إلى 158 وجهة فى 85 دولة، مضيفاً أن الشركة تستهدف الوصول إلى 161 وجهة شاملة رحلات الشحن والركاب مع…

دعاء محمود:

قال ثانى عبدالله الأنصارى، مدير طيران الإمارات فى مصر وليبيا، إن عدد خطوط الطيران التى تغطيها الشركة حالياً تصل إلى 158 وجهة فى 85 دولة، مضيفاً أن الشركة تستهدف الوصول إلى 161 وجهة شاملة رحلات الشحن والركاب مع نهاية العام الجارى.

أضاف الأنصارى لـ«المال»، أن الشركة تعتزم إطلاق خطوط طيران إلى 3 وجهات جديدة، تشمل العاصمة التشيلية سانتياغو عبر مدينة سان باولو البرازيلية، بمعدل 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من شهر يوليو المقبل، بالإضافة إلى إطلاق رحلة يومياً بين دبى والعاصمة الاسكتلندية إنبرة، ورحلة إلى مطار لندن الجديد ستانستد، خلال الموسم الصيفى.



أكد الأنصارى أن القارة السمراء واحدة من أهم مناطق النمو الرئيسية لطيران الإمارات ضمن شبكة خطوطها العالمية، مؤكداً أن الشركة تغطى حالياً 27 وجهة عبر أفريقيا بأكملها بما فى ذلك جزر السيشيل وموريشيوس، وتضم من ضمنها 22 وجهة مخصصة للركاب، و4 وجهات مخصصة للشحن الجوى فقط.

أوضح أن أكبر 3 أسواق للشركة فى أفريقيا هى جنوب أفريقيا ومصر وكينيا، مشيراً إلى أن طيران الإمارات تشغل 21 رحلة أسبوعياً بين القاهرة – دبى.

وعن إمكانية تشغيل رحلات إلى المطارات الجديدة بعد افتتاحها، منها سفنكس والقطامية، أكد أن الشركة ستدرس هذا الأمر إذا تطلبت الحاجة، منوهاً عن تركيز الشركة حالياً على مطار القاهرة ولكن فى المستقبل سيتم التوجه إلى وجهات سياحية جديدة مثل شرم الشيخ والغردقة والتى تشهد تحسناً فى الحركة السياحية.

وعن خطة تحديث أسطول الشركة، أكد الأنصارى أن طيران الإمارات تمتلك أسطولاً متنوعاً من الطرازات يصل عددها إلى 267 طائرة، لآفتاً إلى أن الشركة تواصل تعزيز أسطولها، وقامت مؤخراً بإبرام صفقة جديدة بقيمة 16 مليار دولار لشراء 36 طائرة من طراز إيرباص 380، منها 20 طلبية، و16 طائرة اختيارية.

أشار الأنصارى إلى أنه من المقرر البدء فى استلام الطلبية الجديدة من طائرات A380 بداية من عام 2020، موضحاً أن أسطول الشركة يضم نحو 102 طائرة، من طراز الإيرباص 380، و59 طائرة فى انتظار الاستلام.

عن إمكانية وقف شركة إيرباص لإنتاح طائراتها A380 حال عدم تقدم طيران الإمارات بطلبية جديدة، أكد الأنصارى أن الإنتاج مستمر، لا سيما بعد الطلبية الأخيرة التى تقدمت بها طيران الإمارات.

أكد أن الشركة فى انتظار موافقة مطار القاهرة الدولى، على السماح بهبوط الطائرة إيرباص 380، التى تعد أكبر طائرة فى العالم، مشدداً على أن الشركة ستبدأ فى تسيير رحلاتها، بهذا الطراز للعاصمة المصرية القاهرة، فور تلقى الموافقات وتأكيد الاستعدادات.

تابع أن الشركة وقعت عقداً مع شركة بوينج لشراء 40 طائرة، من طراز بوينج 787 دريملاينر، بقيمة 15.1 مليار دولار، مشيراً إلى أنه من المقرر البدء فى استلام الطائرات بعد عامين خلال 2022، لافتاً إلى أن أسطول الشركة يضم 164 طائرة من طراز بوينج 777، و201 طائرة فى انتظار الاستلام.

عن النتائج المالية للشركة خلال العام المالى 2017/2018، أكد أن طيران الإمارات حققت عائدات وصلت إلى 25.2 مليار دولار بصافى ربح 762 مليون دولار، كما نقلت الشركة 58.5 مليون راكب، بنسب امتلاء %77.5، نقلت بضائع بلغت 2.6 مليون طن.

لفت إلى أن نشاط الشحن الجوى فى مصر جيد ويشهد تحسناً، مشيراً الى أن أهم المنتجات التى تشحن فى مصر هى الفاكهة، والخضروات، والأسماك، والمنسوجات، والأقمشة، والمعدات، والعدد اليدوية، والأدوية، والعلاجات.

أكد الأنصارى أن طيران الإمارات توظف أكثر من 1055 مضيفة ومضيف مصرى، و16 طياراً مصرياً، و2025 موظفاً مصرياً يعملون بمكاتب طيران الإمارات فى مصر ودبى.

لفت الأنصارى إلى أن الشركة عقدت اتفاقية مع شركة فلاى دبى لتسيير 6 رحلات إلى روسيا عبر المشاركة بالرمز وذلك خلال فعاليات مونديال كأس العالم.

أضاف الأنصارى أن طيران الإمارات تقدم خدمة باقات رحلات كأس العالم لعشاق كرة القدم الذين يرغبون فى السفر إلى روسيا لتشجيع فرقهم المفضلة، موضحاً أنه وضع برنامج الرحلة (سفر وتنقلات وإقامة) وفقا لرغبة المسافر وبناء عليه تحدد الأسعار.

أشار الأنصارى إلى طيران الإمارت فازت بجائزة «ناقلة العام» ضمن جوائز إير ترانسبورت 2018، كما فازت 4 جوائز ضمن «جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2018»، والجوائز الأربع هى: «الناقلة الرائدة فى الشرق الأوسط، والعلامة التجارية الرائدة فى الشرق الأوسط، وصالة درجة رجال الأعمال الرائدة فى الشرق الأوسط، وأفضل أطقم خدمات جوية فى الشرق الأوسط».