قال إبراهيم غانم، مدير طيران الإمارات فى مصر وليبيا، إن الشركة قامت برفع السعة المقعدية على رحلاتها من وإلى القاهرة لتصل إلى 11 ألف مقعد، بدلًا من 9 آلاف؛ بزيادة نسبتها 22.2%، وذلك خلال الفترة الحالية.

وأضاف غانم، لـ«المال»، أن زيادة السعة المقعدية سمح بإضافة الشركة لرحلات جديدة ليرتفع معدل التشغيل من 23 إلى 25 رحلة في الأسبوع من وإلى القاهرة بعضها بطائرات الإيرباص «A380» العملاقة،

مؤكدًا أن زيادة معدلات التشغيل دليل على الاهتمام بالسوق المصرية والرغبة في التوسع فيها.

وأشار إلى أنه، خلال الفترة من شهر يوليو الماضي وحتى الآن، استطاعت الشركة أن تستأنف رحلاتها إلى 120 وجهة في مختلف أنحاء العالم.

ولفت إلى أن طيران الإمارات تُسيّر رحلاتها حاليًّا إلى 160 وجهة عبر القارات الست، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من أكثر الوجهات التي تُسيّر الشركة رحلات إليهما، مشيرًا إلى أن شركته تطلق رحلاتها إلى 14 وجهة في أمريكا، و7 رحلات يوميًّا لمطار هيثرو في لندن وهو معدل تشغيل عال للوجهتين.

ونوه «غانم» بأن أسطول طيران الإمارات يضم حاليًّا نحو 270 طائرة بدلًا من 193 طائرة من طرازات بوينج 777، وإيرباص A380، وذلك بعد ضم طائرات جديدة للشركة مؤخرًا.

على صعيد آخر قال إن شركة طيران الإمارات للشحن الجوي نقلت نحو مليار جرعة لقاح “كوفيد- 19” على طائراتها في غضون 18 شهرًا إلى أكثر من 80 وجهة على أكثر من 2000 رحلة.

يشار إلى أن الإمارات للشحن الجوي قامت بتوسيع البنية التحتية لسلسلة التبريد الدوائية في مطار دبي الدولي، مما أتاح لها إمكانية تخزين 60- 90 مليون جرعة إضافية من لقاحات «كوفيد- 19» في أي وقت.

والإمارات للشحن الجوي هي إحدى شركات النقل الجوب العالمية لنقل المنتجات الدوائية الحساسة للحرارة، وتنقل، بالإضافة إلى لقاحات «كوفيد- 19»، الأدوية والعلاجات المهمة الأخرى على رحلاتها إلى أكثر من 140 وجهة عبر القارات الست،

ويقدر ما تنقله طائرات طيران الإمارات من المنتجات الدوائية بأكثر من 200 طن يوميًّا.