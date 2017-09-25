طيران الإمارات تحتفل بانضمام الطائرة الإيرباص رقم 100 لأسطولها

خاص المال:تحتفل شركة طيران الإمارات، التي اختيرت كأفضل ناقلة جوية في العالم، ضمن جوائز الموقع الشبكي تريب أدفايزر لعام 2017، بانضمام الطائرة رقم 100 من طراز إيرباص أيه 380 إلى أسطولها، وذلك في وقت لاحق من هذا العام.وتقدم الشركة للمسافرين في مصر، عرضاً خاصاً على أسعار تذاكر رحلات الذهاب والعودة



خاص المال:



تحتفل شركة طيران الإمارات، التي اختيرت كأفضل ناقلة جوية في العالم، ضمن جوائز الموقع الشبكي تريب أدفايزر لعام 2017، بانضمام الطائرة رقم 100 من طراز إيرباص أيه 380 إلى أسطولها، وذلك في وقت لاحق من هذا العام.

وتقدم الشركة للمسافرين في مصر، عرضاً خاصاً على أسعار تذاكر رحلات الذهاب والعودة على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال، إلى وجهات منتقاة ضمن شبكة الوجهات التي تخدمها الناقلة، ومنها شنغهاي، بكين، بانكوك، هونج كونج وكوالالمبور، احتفالا بالمناسبة.

ووفقاً لهذا العرض، يبلغ سعر تذكرة السفر على الدرجة السياحية إلى بكين، بانكوك، هونج كونج وكوالا لمبور 7.380 جنيه، بينما يبلغ سعر تذكرة السفر على درجة رجال الأعمال إلى بكين وكوالا لمبور 380.21 جنيه.

ويتوافر العرض لفترة محدودة، وهو متاح للحجوزات التي تتم خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2017، على أن يتم السفر خلال الفترة من 25 سبتمبر و9 ديسمبر، وبين 13 يناير و22 مارس 2018، مع مراعاة تواريخ السفر غير المشمولة، وأيضاً الشروط والأحكام الأخرى الخاصة بالعرض.

وبدأت طيران الإمارات في تشغيل طائرات إيرباص أيه 380 في أسطولها منذ 9 سنوات، وحافظت على مكانتها كأكبر مشغل لطائرات أيه 380 على مستوى العالم.

وتستخدم الناقلة الحائزة على العديد من الجوائز العالمية الرفيعة، طائرات إيرباص أيه 380 حالياً على رحلاتها إلى 48 وجهة عبر قارات العالم الست، أي ما يعادل تقريباً ثلث شبكة الوجهات التي تخدمها الناقلة، وقد قامت الشركة هذا العام بتشغيل طائرات أيه 380 على رحلاتها إلى كلٍ من ساو باولو، كازابلانكا ونيس، كما شغلت إحدى رحلاتها اليومية الأربع بين جوهانسبرغ ودبي باستخدام هذا الطراز من الطائرات.

ويستطيع المسافرون على الدرجة الأولى على متن طائرات الإمارات من طراز إيرباص أيه 380 التمتع بتجربة سفر فريدة ينعمون فيها بالاسترخاء في 14 جناحاً خاصاً، جهز كل جناح منها بمقعد فسيح ووثير قابل للتحول إلى سرير مستو تماماً ويتضمن نظاماً للتدليك.

علاوة على ذلك، تحتوي كابينة الدرجة الأولى أيضاً على وحدتي شاور سبا مصممتين على نحو رائع لضمان تمتع المسافرين بالحيوية والانتعاش لدى وصولهم إلى وجهاتهم. كما يحظى المسافرين على درجة رجال الأعمال بالاسترخاء في مقاعدهم الوثيرة القابلة للتحول إلى أسرة مستوية بالكامل، مع وجود مساحة فسيحة تصل إلى 33 بوصة بين كل مقعد وآخر.

ويحظى المسافرون على جميع الدرجات في طائرات الإيرباص أيه 380 ضمن أسطول طيران الإمارات بالخيارات الترفيهية واسعة النطاق التي يوفرها نظام أيس (ice) للترفيه في الأجواء الحائز على عدة جوائز عالمية مرموقة، والذي يوفر أكثر من 2.500 قناة تلفزيونية وإذاعية.

كما تضم أحدث طائرات الإيرباص أيه 380 ضمن أسطول طيران الإمارات أعرض شاشات شخصية لمقاعد الدرجة السياحية على مستوى صناعة الطيران، ويبلغ عرض الشاشة الواحدة 31.3 بوصة.

وتشغل طيران الإمارات حالياً 17 رحلة أسبوعية بين القاهرة ودبي، وذلك من المبنى رقم 2 الدولي الجديد بمطار القاهرة الدولي، وستطلق الناقلة اعتباراً من 29 أكتوبر 2017 المقبل، 4 رحلات منتظمة إضافية ليرفع بذلك العدد الإجمالي لرحلات طيران الإمارات بين القاهرة ودبي إلى 21 رحلة أسبوعية.

