طيران أديل يُسير أولى رحلاته الدولية إلى القاهرة

كما ستضاف إلى المحطتين الدوليتين اللتان تم افتتاحهما خلال العام الماضي وهما (دبي والكويت)، ليرتفع بذلك عدد المحطات الداخلية والدولية على شبكتها المتنامية إلى 16 محطة.

أطلقت شركة طيران أديل أولى رحلاتها من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك خــالــد الدولي بالرياض، وذلك بعد أن أتمت كافة الاستعدادات الإدارية والفنية في المطارين، واستكملت تعيين الكوادر البشرية، والإمكانات التقنية والمعدات اللازمة لتشغيل الرحلات وتأمين كافة الخدمات للمسافرين.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنه أقيم حفلٌ بهذه المناسبة داخل صالة المغادرة الدولية بمطار القاهرة، بحضور مدير أعلى الشؤون التنظيمية والاتفاقيات التجارية بطيران أديل، راكان بن ضيف الله العتيبي، ومدير العمليات الأرضية بطيران أديل، إياد جمل الليل، إضافةً إلى عددٍ من مسؤولي ومنسوبي المطار.

وشارك في الاحتفالية الركاب المسافرون على متن الرحلة الأولى من القاهرة إلى الرياض رقم F3616، كما شهد الحفل تبادل التهنئة والهدايا التذكارية، في حين تم توديع المسافرين بباقات الورود.

وبهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء بطيران أديل، أحمد بن عبدالكريم البراهيم، أن إضافة (القاهرة) لشبكة محطات الشركة يأتي ضمن سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 واستراتيجية الطيران المدني من حيث ربط المملكة مع العالم الخارجي برحلات اقتصاديةٍ جوية تقدم خيارات سفرٍ متنوعة بأسعار تنافسية، تواكب النمو والتوسع في سوق النقل الجوي بالمملكة والمنطقة بشكل عام.

وأوضح البراهيم أن إطلاق الوجهة الجديدة إلى القاهرة سيسهم في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين أبناء البلدين الشقيقين، إضافةً إلى تقوية روابط التعاون بينهما في مجالات عدة منها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياحية، مفيدًا أن القاهرة تُعد الوجهة الدولية الثالثة للشركة وستكون انطلاقاً من العاصمة الرياض بواقع رحلتين يومياً في الاتجاهين كمرحلة أولى، كما ستضاف إلى المحطتين الدوليتين اللتان تم افتتاحهما خلال العام الماضي وهما (دبي والكويت)، ليرتفع بذلك عدد المحطات الداخلية والدولية على شبكتها المتنامية إلى 16 محطة.

وبين البراهيم أن شبكة رحلات “طيران أديل” الداخلية والدولية تواصل التوسع، الأمر الذي سينعكس ايجابياً في توفير مزيداً من السعة المقعدية وبأسعار مناسبة للوجهة الجديدة من الرياض بـ 399 ريالاً ومن القاهرة بـ 1,999 جنيهاً، مؤكداً أن هذا التوسع سيساهم في خدمة المواطنين والمقيمين والزوار الراغبين في السفر، وأيضاَ الزائرين إلى المملكة بهدف السياحة أو الحج والعمرة.

وتابع قوله: “سعداء بتوسع شبكتنا ووصولنا إلى القاهرة هذه المدينة التي تعد من الوجهات الأكثر جاذبية للعرب والخليجيين، حيث أصبح بإمكان عملاءنا اليوم من داخل المملكة الوصول إلى هذه الوجهة وأيضاً عملائنا من داخل جمهورية مصر من الوصول الى الرياض.