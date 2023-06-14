«طيبة» لمنتجات الألبان تستهدف مضاعفة مبيعاتها لـ30 مليون جنيه في 2024

تعتزم شركة طيبة لمنتجات الألبان ضخ حوالي 5 ملايين جنيها استثمارات جديدة العام الجاري لاستيراد خط إنتاج لصناعة الجبن المودزريلا من دولة هولندا بقيمة مليون جنيه بالإضافة إلى بعض التوسعات في المصانع الخاص بالشركة بحوالي 4 مليون جنيه، وفقا لتصريحات عبدالرازق الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن الشركة أنشأت عام 1998 وتعمل في صناعة كافة أنواع الجبن والزيوت البلدية التي تستهدف بها السوق المحلية من خلال التعاقدات التي تجريها الشركة مع كافة السلاسل التجارية الكبيرة في مصر، بالإضافة إلى تصدير بعض المنتجات إلى الخارج من خلال إبرام تعاقدات بصفة مستمرة مع الخارج.

قال عبدالرازق الشيمي رئيس الشركة، إن الهدف من استيراد خط إنتاج صناعة الجبن المودزيلا هو مضاعفة الإنتاج وزيادة جودة المنتج النهائي قبل طرحه للمستهلكين في السوق المحلي، لافتا إلى أنه من المزمع التوسع في المساحة الإجمالية للمصانع الخاصة بالشركة وإجراء بعض التعديلات في الإنشاءات بقيمة إجمالية حوالي 4 مليون جنيها.

وأضاف الشيمي في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته تنتج سنويا حوالي 120 طن جبن رومي بقيمة إجمالية حوالي 12 مليون جنيها بالإضافة 55 طنا من الجبن البراميلي بقيمة إجمالية حوالي 1 مليون و200 ألف جنيها، فضلا عن 30 طنا من الجبن المودزريلا بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيها، لافتا إلى أن شركته تنتج أيضا 8 طن زيت طبيعي سنويا بقيمة إجمالية حوالي 640 ألف جنيه.

وأشار إلى أن شركته تستهدف مضاعفة الإنتاج من الأجبان والزيوت الطبيعية «السمن البلدي أو الزبدة البلدي» العام المقبل بعد الانتهاء من خطة التوسعات التي تتنباها شركته في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة مبيعاتها خلال العام المقبل والوصول بها إلى 30 مليون جنيها سنويا مقابل حوالي 20 مليون العام الجاري.

وتستهدف الشركة كافة الطبقات المتواجدة في مصر عبر إنتاج أصناف من الأجبان من خلال قطاعات الإنتاج المتواجدة داخل المصنع والتي تنافس المنتجات المستوردة من الخارج وتلاقي إقبال شديد عليها من المواطنين عليها في المحال التجارية والسوبر ماركت.

على جانب أخر أكد عبدالرازق الشيمي، أن سوق الألبان في الوقت الحالي يشهد ارتفاعًا في أسعار الألبان الخام الموردة من المربيين إلى الشركات العاملة في التصنيع بنسبة 70% عن العام الماضي، لافتا إلى أن المصنعين كانوا يستلمون الألبان الخام العام الماضي بسعر 7 جنيهات لكيلو اللبن البقري، إذ يتم استلامه العام الجاري بسعر 12 جنيها بزيادة قدرها 5 جنيهات في الكيلو الواحد.

وأضاف أن ارتفاع أسعار اللبن الخام تؤثر على صناعة الألبان فضلا عن ضعف القوى الشرائية نتيجة ارتفاع المنتج النهائي من الشركات المصنعة، لافتا إلى أن هناك ركودًا في سوق الألبان بنسبة تتراوح من 30 إلى 40% على جميع المنتجات.

وطالب «الشيمي» بضرورة توفير المادة الخام وهي الألبان لاستقرار سعره بالإضافة إلى توفير الأعلاف بنسب كبيرة وبأسعار مخفضة للمربين مما يؤدي إلى استقرار سعر الألبان في السوق المحلية.

وتحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من قطاع الألبان وتطويره بداية من زيادة معدلات إنتاجيته من رؤوس الماشية لما لذلك من مردود اقتصادي إيجابي على المواطن والاقتصاد.

وأعلنت الحكومة بتكليفات من الرئيس السيسى تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لتمويل قطاع الثروة الحيوانية والعاملين به بفائدة ميسرة.

وتحرص الحكومة على إعادة تفعيل دور المربى الصغير مع تأهيله فنيًّا وعلميًّا على اقتناء أصناف ذات عائد ومردود أعلى من السلالات المحلية.