تعتزم مجموعة طيبة لمجازر الدواجن، التوسع فى استثماراتها داخل القطاع الداجنى من خلال ضخ 50 مليون جنيه لإنشاء عدد من مزارع التسمين والتفريغ للدواجن فى مختلف محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن إجمالى استثمارات صناعة الدواجن فى مصر بلغ حوالى 90 مليار جنيه، وتستوعب أكثر من 2.5 مليون عامل.

وقال سامح السيد، رئيس مجلس إدارة شركات «السلمى، وطيبة، وgrt» لمجازر الدواجن»، لـ«المال»، إن الشركة تتوسع فى استثماراتها داخل القطاع الداجنى بضخ 50 مليون جنيه، لإنشاء العديد من مزارع تسمين وتفريغ الدواجن، بعد إنشاء 3 مجارز آلية ونصف آلية ويدوية بحوالى 100مليون جنيه، ليصبح إجمالى حجم الاستثمار فى مصر 150 مليونا.

وأضاف أن المزارع فى مصر تنتج حوالى 1.3 مليار دجاجة سنويا، ولدينا 332 مجزرًا ما بين آلى ونصف آلى ويدوى،

لافتًا إلى أن هذه المجازر تكفى طاقة ذبح الإنتاج من المزرعة، خاصة أنها مستوردة من الخارج وبها تكنولوجيا حديثة تساعد على إنتاج 3 آلاف طائر فى الساعة، و6 آلاف فى الساعة، و12 ألف طائر فى الساعة على مدار اليوم.

وأشار إلى أن خط الإنتاج فى المجارز الخاصة به ينتج حوالى 3 آلاف طائر فى الساعة بإجمالى 24 ألف طائر يوميًّا، والمجزر الآخر ينتج 6 آلاف طائر فى الساعة، بحوالى 42 ألف طائر يومى،

مؤكدًا أن المجازر تستهدف جميع الشركات الكبرى، والأسواق المحلية من خلال المنافذ التابعة للشركة والمنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك حوالى 35 فرعًا فى المحافظات مما يساعد على استهداف المحافظات الأكثر استهلاكًا للدواجن،

مشيرًا إلى أن الطلب على الدواجن فى الوقت الحالى متزايد بنسبة لا تقل عن 80% بالرغم من ارتفاع أسعارها فى السوق.

وأكد السيد أن شهر رمضان هو أكثر الشهور استهلاكًا للدواجن نظرًا لوجود موائد الرحمن والعزائم التى تتم داخل المنازل،

لافتًا إلى أنه من المتوقع بعد انتهاء شهر رمضان انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 30% من سعرها الحالى ليصبح الكيلو بـ30 جنيهًا.

وأشار إلى أنه لا توجد أية زيادة إلا فى الأعلاف فقط، إذ ارتفع سعرها من 8500 للطن إلى 10 آلاف و500 جنيه نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالرغم من ذلك ظل سعر الكتكوت ثابتا ليتراوح من 7 إلى 9 جنيهات فى السوق ولم يرتفع.

وأوضح أن سبب ارتفاع أسعار الدواجن هو قيام بعض المحالّ بالمبالغة فى بيع الدواجن، وعرضها على المستهلك بـ45 جنيهًا للكيلو، مما يسبب مشكلة للمورّدين،

لافتًا إلى أن سعر إنتاج كيلو الدواجن داخل المزرعة 29 جنيهًا، ويتم وضع هامش ربح جنيهين على الكيلو ليصبح 31 جنيهًا، ومن المفترض أن تصل إلى البائع بسعر 32 جنيهًا وتباع بـ35 جنيهًا.

جدير بالذكر أن إنتاجية مصر من الثروة الداجنة سجلت 2.2 مليون طائر يوميًّا تشمل الفراخ والبط والرومي والحمام والسمان، بينما تسجل إنتاجية الفراخ البياض والتسمين 1.8مليون طائر «كتكوت» يوميًّا.