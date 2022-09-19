«طيبة» تزاحم «التجمع» و«آر إس» على 20 ألف متر تجارى فندقى بأكتوبر

تترقب 3 شركات تطوير عقارى -التجمع للمراكز التجارية، وطيبة للتنمية العقارية، آر إس للاستثمار والتنمية- خلال الأسبوع الحالى حسم ملف منافستها لاقتناص قطعة أرض فى مدينة السادس من أكتوبر، مخصصة لنشاط تجارى إدارى فندقى.

واطلعت “المال” على مستندات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توضح أن هناك 3 شركات تقدمت لشراء قطعة أرض مساحتها 20083 متر، بمدينة أكتوبر مخصصة لنشاط إدارى تجارى فندقى.

وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض تقع تحديدًا بالفاصل السكني السياحي بأكتوبر، وذكرت أن الشركات المتقدمة هي: “شركة التجمع للمراكز التجارية، وطيبة للتنمية العقارية، آر إس للاستثمار والتنمية”.

وعرضت الهيئة بيع تلك الأرض خلال شهر يونيو الماضى، وفقًا لآلية التخصيص الفورى للأراضى.

وبالفعل تقمت تلك الشركات للشراء، وتم فتح الملفات الفنية المقدمة، وبعدها سيتم فتح المظاريف المالية المغلقة خلال الأسبوع الحالى لحسم الملف.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم عرض الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أجرت عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، إلى جانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

وتمت إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقًا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.

وبحسب البيانات المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني، تبعد مدينة السادس من أكتوبر عن منطقة الأهرامات بحوالي 17 كيلومترا، وعن وسط مدينة القاهرة بحوالي 32 كيلومترا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 53.744 ألف فدان تتنوع ما بين مناطق سكنية، وخدمية، صناعية، سياحية وترفيهية.

ويصل عدد السكان بمدينة أكتوبر نحو 1.8 مليون نسمة، ومن المستهدف الوصول لحوالي 3 ملايين نسمة بحلول عام 2030.

وبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 49.6 مليار جنيه، تتوزع بواقع 20.8 مليار في قطاع الإسكان، و27.3 مليار في المرافق، و1.2 مليار في الخدمات، وأخيراً 251.3 مليون جنيه في قطاع الزراعة.

وتضم المدينة حوالي 60803 وحدات سكنية تم تنفيذها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، و23779 وحدة سكنية تم إنشاؤها من قبل المستثمرين.

وتشتمل المدينة على عدد من الخدمات المتنوعة، منها 78 مدرسة ومعهدا دينيا، و30 مستشفى ووحدة صحية، 339 سوقا تجاريا، و7 سنترالات، و24 حصانة، و121 مسجدا، وكنيسة واحدة، و233 خدمات عامة، ووحدتي إسعاف، و12 ناديا ومركز شباب، و6 معاهد عليا و3 جامعات خاصة، و8 خدمات أمنية ومرورية، ومجمع محاكم.

ووفقاً للهيئة، يجرى حالياً تنفيذ شبكات مياه المياه مختلفة الأقطار بطول 322 كم، وأيضاً جارٍ تنفيذ أعمال المرحلة الثانية بطاقة 400 ألف متر مكعب خلال اليوم، علاوة على تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة بطاقة 400 ألف مترمكعب في اليوم الواحد.

كما يقوم جهاز المدينة حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية بطاقة 150 ألف متر مكعب، وتنفيذ شبكات صرف مختلفة الأقطار بطول 280 كيلومترا.

وفيما يتعلق بأعمال الطرق بالمدينة، يقوم الجهاز بتنفيذ شبكات طرق بطول 101 كم، وعدد 3 كوبري، و3 كوبري مشاة، بجانب نفق.

وبخصوص قطاع الاتصالات بالسادس من أكتوبر، تم الانتهاء من تنفيذ شبكات اتصالات بطول 2100 كم، ويجرى حالياً تنفيذ شبكات اتصالات بطول 20 كيلومترًا.