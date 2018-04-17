طيبة ترصد 20 مليون جنيه لتصنيع تيل الفرامل محليا

أحمد عوضرصدت شركة طيبة لقطع غيار السيارات استثمارات 20 مليون جنيه، لتصنيع منتجات "تيل الفرامل" لمختلف المركبات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة خلال العامين المقبلين.أكد شلبي غالب، رئيس مجلس إدارة طيبة لقطع الغيار، أن شركته تمكنت من تخصيص قطعة أرض بمساحة 3000 متر مربع بالتجمع الخامس،

أحمد عوض





رصدت شركة طيبة لقطع غيار السيارات استثمارات 20 مليون جنيه، لتصنيع منتجات “تيل الفرامل” لمختلف المركبات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة خلال العامين المقبلين.

أكد شلبي غالب، رئيس مجلس إدارة طيبة لقطع الغيار، أن شركته تمكنت من تخصيص قطعة أرض بمساحة 3000 متر مربع بالتجمع الخامس، لتدشين مصنع لإنتاج أجزاء من قطع غيار السيارات، موضحًا أن شركته أعدّت خطة تسير في اتجاه تصنيع تيل الفرامل كمرحلة أولى، على أن يتبعها إنتاج منتجات أخرى، منها “سيور الكاتينة واسطوانات الديسك” خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، لـ”المال”، أن قرار التصنيع المحلي جاء بعد إجراء مباحثات ودراسات مكثفة مع عدد من الشركات العالمية؛ بهدف توريد تكنولوجيا الإنتاج والتعاون في تدشين خطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن مشروع التصنيع المحلي لقطع الغيار سيسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية وكذا انعكاسها على اﻷسعار بالتراجع.

وأشار إلي أن سوق قطع الغيار تعاني عدة أزمات ممثلة في ارتفاع التكلفة التمويلية المحصَّلة من القطاع المصرفى، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة انتشار المنتجات المقلدة؛ اﻷمر الذي يحد الشركات المحلية والعالمية عن تنفيذ خطتها ااستثمارية والتوسع في التصنيع المحلي.

يذكر أن المفاوضات التي أجرتها “طيبة لقطع الغيار” مع الشركات الثلاث هى “DAYCO، وbrembo، وAB BORLY BACK”، في إطار تصنيع منتجاتها محليا، انتهت بالفشل خلال الفترة الماضية؛ نتيجة حجم التحديات واﻷزمات التي تسيطر على قطاع صناعة السيارات.