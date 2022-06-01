«طيبة المنزلاوي» تخطط لزيادة حجم أعمالها إلى 6 مليارات جنيه خلال خمس سنوات

◗❙ نورد منتجاتنا إلى 15 دولة.. ونعتزم مضاعفتها إلى 30 سوقًا خلال عامين

تخطط شركة طيبة المنزلاوى جروب الوصول بإجمالى حجم أعمالها إلى حدود 6 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.

قال المهندس شادى المنزلاوي، العضو المنتدب للشركة، ردًا على سؤال لـ«المال» خلال مؤتمر صحفى للشركة أمس، إن الزيادة المستهدفة فى حجم الأعمال تأتى مدعومة ببعض الاستثمارات والشراكات الجديدة التى أبرمتها الشركة مؤخرًا، ومنها اتفاقيتان مع شركتى زايلم الأمريكية وتروكس الألمانية.

وكشف أن شركته تعتزم تنفيذ استثمارات مشتركة خلال المرحلة المقبلة مع بعض المستثمرين الأجانب لإنتاج بعض الصناعات المغذية التى تحتاج إليها فى مجالاتها الأساسية، مثل التبريد والتكييف والتهوية.

وأوضح «المنزلاوى»، أن السوق المصرية واعدة جدًا فى مجالات حلول المياه والهواء خلال المرحلة الراهنة.

وتابع أن شركته توفر العديد من المنتجات للسوق المحلية، وقامت بالتوريد إلى المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة خلال الآونة الأخيرة.

وأكد «المنزلاوى» أن الشركة تركز على توقيع شراكات كبيرة بغرض تصنيع المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج فى مصر، لافتًا إلى أن ذلك الأمر يدعم تحقيق قيمة مضافة وتعميق الصناعة المحلية، وكذلك توفير استنزاف العملة الأجنبية، إضافة لتوفير فرص عمل.

وأضاف أن شركته بدأت حاليًا تنفيذ استثمارات مشتركة مع «زايلم الأمريكية» فى إنتاج مضخات المياه فى مصر.

وفيما يتعلق بالصادرات، قال «المنزلاوى» إن شركته تصدر منتجاتها إلى نحو 15 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، وتستهدف مضاعفتها إلى 30 سوقًا بنهاية 2023، موضحًا أن هناك خطة مستهدفة لتحقيق زيادة فى الصادرات بنسبة %25 خلال عامين.