طيبة الجديدة تنهي مشروعات صرف صحي بـ300 مليون جنيه

وأكد أن الجهاز تلقى منذ أيام قليلة، نحو 115 طلبا من مستثمرين للحصول على أراضٍ صناعية بالمدينة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الجهاز، إنه سيتم تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة على هذه الأراضى، لافتا إلى أن مساحة قطعة الأرض تتراوح ما بين 400 و700 متر مربع.

وأشار إلى أن سعر متر الأرض يقدر بـ 295 جنيها، موضحا أن أغلب تلك المشروعات ستعمل فى عدة أنشطة أبرزها التعبئة والتغليف، والأخشاب.

وأكد عبد الرحمن أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستبت فى الطلبات المقدمة للحصول على أراض خلال شهر على الأكثر.

وقال إنه سيتم تخصيص الأراضى من خلال دراسة جدوى مقدمة من جانب المستثمر لمكتب التنمية الصناعية بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه فى حال الإنتهاء من دراسة الجدوى قد يسمح للمستثمر بالحصول على قطعة أرض أو أكثر فى حال إذا كان النشاط يستهدف مساحات كبيرة، مؤكداً أن هذه المشروعات ستوفر مزيدا من فرص العمل للشباب بالمدينة، الأمر الذى يقلل من معدلات البطالة.