طيبة الجديدة تنهي مشروعات صرف صحي بـ300 مليون جنيه

محمود زكي: وأكد أن الجهاز تلقى منذ أيام قليلة، نحو 115 طلبا من مستثمرين للحصول على أراضٍ صناعية بالمدينة خلال الفترة المقبلة. وأضاف رئيس الجهاز، إنه سيتم تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة على هذه الأراضى، لافتا إلى أن مساحة قطعة الأرض تتراوح ما بين 400 و700 متر مربع. وأشار إلى أن سعر متر الأرض يقدر بـ 295 جنيها، موضحا أن أغلب تلك المشروعات ستعمل فى عدة أنشطة أبرزها التعبئة والتغليف، والأخشاب. وأكد عبد الرحمن أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستبت فى الطلبات المقدمة للحصول على أراض خلال شهر على الأكثر. وقال إنه سيتم تخصيص الأراضى من خلال دراسة جدوى مقدمة من جانب المستثمر لمكتب التنمية الصناعية بالمدينة. وأوضح رئيس الجهاز أنه فى حال الإنتهاء من دراسة الجدوى قد يسمح للمستثمر بالحصول على قطعة أرض أو أكثر فى حال إذا كان النشاط يستهدف مساحات كبيرة، مؤكداً أن هذه المشروعات ستوفر مزيدا من فرص العمل للشباب بالمدينة، الأمر الذى يقلل من معدلات البطالة.
كشف المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز وتنمية مدينة طيبة الجديدة، إن الجهاز نتهى بالفعل من تنفيذ عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي بعدد من مناطق المدينة، وذلك بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.
وأضاف عبد الرحمن في تصريحاته لـ”المال”، أن المشروعات التي انتهت بالفعل بالمدينة تتمثل في تنفيذ محطتي رفع لمياة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية والسياحية بالمدينة، وذلك بتكلفة حوالي 97.5 مليون جنيه، حيث تقوم الشركة العامة للإنشاءات “رولان” بعملية التنفيذ للمحطتين.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الدولية للإنشاءات انتهت من تنفيذ المرحلة الأولي من معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة 5000 متر مكعب في اليوم من إجمالي 30 الف متر مكعب في اليوم بتكلفة تقدر 35 مليون جنيه بالإضافة إلى تنفيذ محطة رفع بمنطقة الإسكان الإجتماعي بتكلفة 92.5 مليون جنيه حيث تقوم بتنفيذها شركة أطلس العامة للمقاولات بينما أنهت العامة للإنشاءات مشروعات مرافق بالمدينة بتكلفة 75 مليون جنيه.
وأكد أن الجهاز تلقى منذ أيام قليلة، نحو 115 طلبا من مستثمرين للحصول على أراضٍ صناعية بالمدينة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس الجهاز، إنه سيتم تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة على هذه الأراضى، لافتا إلى أن مساحة قطعة الأرض تتراوح ما بين 400 و700 متر مربع.
وأشار إلى أن سعر متر الأرض يقدر بـ 295 جنيها، موضحا أن أغلب تلك المشروعات ستعمل فى عدة أنشطة أبرزها التعبئة والتغليف، والأخشاب.
وأكد عبد الرحمن أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستبت فى الطلبات المقدمة للحصول على أراض خلال شهر على الأكثر.
وقال إنه سيتم تخصيص الأراضى من خلال دراسة جدوى مقدمة من جانب المستثمر لمكتب التنمية الصناعية بالمدينة.
وأوضح رئيس الجهاز أنه فى حال الإنتهاء من دراسة الجدوى قد يسمح للمستثمر بالحصول على قطعة أرض أو أكثر فى حال إذا كان النشاط يستهدف مساحات كبيرة، مؤكداً أن هذه المشروعات ستوفر مزيدا من فرص العمل للشباب بالمدينة، الأمر الذى يقلل من معدلات البطالة.