طيبة الجديدة تنفيذ مشروعات اتصالات بقيمة 40 مليون جنيه

محمود زكي كشف المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة عن أنه تم الإنتهاء من تنفيذ ثلاث مشروعات لشبكات الاتصالات بالمدينة وذلك بتكلفة تبلغ قيمته 40 مليون جنيه على أن تقوم وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها. وأضاف في تصريحات لـ"المال" : "تم الإنتهاء من

محمود زكي



كشف المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة عن أنه تم الإنتهاء من تنفيذ ثلاث مشروعات لشبكات الاتصالات بالمدينة وذلك بتكلفة تبلغ قيمته 40 مليون جنيه على أن تقوم وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها.



وأضاف في تصريحات لـ”المال” : “تم الإنتهاء من تنفيذ شبكة تليفونات المنطقة السكنية ومركز المنطقة (ج) وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 5.5 مليون جنيه بالإضافة إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ شبكة تليفونات المنطقة السياحية والمنطقة الصناعية وذلك بتكلفة تقدر 11.5 مليون جنيه”.



في حين كان التكلفة الأكبر من نصيب شبكة تليفونات منطقتي الإسكان الإجتماعي المرحلة الأولى 480 فدان والمنطقة الثانية 620 فدان وذلك بتكلفة حوالي 23 مليون جنيه، وفق سعيد.

وأكد أن الجهاز يقوم بتنفيذ 5 مشروعات خدمية بالمدينة، بتكلفة تتجاوز 20 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات خلال العام المالي الحالي 2017\2018.

ولفت إلى أنه المشروعات تتمثل في تنفيذ أعمال الحديقة الفاصلة بين الإسكان الإجتماعي ومركز الشباب على مساحة 9 أفدنة، وبتكلفة تصل إلى 1.2 مليون جنيه، وتقوم شركة مكة للإنشاءات بعملية التنفيذ، بالإضافة إلى تنفيذ حديقة بالمرحلة الثانية للإسكان الإجتماعي بتكلفة 1.5 مليون جنيه لصالح شركة النور للمقاولات، وكذلك تنفيذ مشتل مركزي بالمدينة بتكلفة 6.3 مليون جنيه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جاري تنفيذ ملعبين خماسيين بالمرحلة الأولى للإسكان الاجتماعي، وكذلك المرحلة الثانية بتكلفة تصل إلى 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مبني المحلات التجارية والإدارية بمركز خدمات المدينة، والتي تقوم بتنفيذه شركة فريندس للمقاولات وذلك بتكلفة تصل إلى 6 ملايين جنيه.



وأكد أن الجهاز تلقى 185 طلباً من مستثمرين للحصول على أراضٍ صناعية بالمدينة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة الـSMEs على هذه الأراضى، لافتًا إلى أن مساحة قطعة الأرض تتراوح ما بين 400 و700 متر مربع.

وأشار إلى أن سعر متر الأرض يقدر بـ 295 جنيهًا، موضحاً أن أغلب تلك المشروعات ستعمل فى عدة انشطة أبرزها التعبئة والتغليف، والأخشاب.

وأوضح رئيس الجهاز أنه فى حال الانتهاء من دراسة الجدوى قد يسمح للمستثمر بالحصول على قطعة أرض أو أكثر فى حال إذا كان النشاط يستهدف مساحات كبيرة.

وأكد أن هذه المشروعات ستوفر مزيدا من فرص العمل للشباب بالمدينة، الأمر الذى يقلل من معدلات البطالة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تسليم عدد 2400 قطعة أرض إسكان اجتماعي بالمدنية.

وأشار إلى أنه جار الآن استخراج التراخيص والأوراق الخاصة بالبناء إذ أن قطع أراضي الإسكان الاجتماعي تم تخصيصها للمواطنين منذ 2011، مؤكدا أن الجهاز يقوم حاليًا بتسليم عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة على المواطنين.