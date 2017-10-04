طيبة الجديدة تنفذ 6 مشروعات بتكلفة 27 مليون جنيه

محمود زكي



قال المهندس مصطفى مسلم نائب رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة أن المدينة إنتهت من تنفيذ عدد من المشروعات والتي تتمثل الإنتهاء من تنفيذ محطة رفع مياة الصرف الصحي بمنطقة الإسكان الإجتماعي والإسكان السياحي وذلك بتكلفة تتجاوز 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ محطة رفع فرعية وخط طرد بمنطقة 480 فدان للإسكان الإجتماعي بتكلفة 9.8 مليون جنيه .



وأضاف في تصريحات لـ”المال” إن الجهاز إنتهى من تنفيذ 2 ملعب خماسي بالمدينة وذلك بتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه وكذلك فإن الجهاز إقترب من إنهاء أعمال حديقة منطقة الإسكان الإجتماعي بتكلفة1.2 مليون جنيه وكذلك تنفيذ سوق تجاري صغير بقيمة مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تسليم عدد 2400 قطعة أرض إسكان اجتماعي بالمدنية، مشيرًا إلى أنه جار الآن استخراج التراخيص والأوراق الخاصة بالبناء إذ أن قطع أراضي الإسكان الاجتماعي تم تخصيصها للمواطنين منذ 2011، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم حاليًا بتسليم عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة على المواطنين.



وأضاف نائب رئيس الجهاز أنه تلقى 223 طلبًا من مستثمرين للحصول على اراض صناعية بالمدينة حيث من المتوقع تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة على هذه الأراضى، لافتا الى ان مساحة قطعة الأرض تتراوح ما بين 400 و700 متر مربع.



وأشار إلى أن سعر متر الأرض يقدر بـ 295 جنيهًا، موضحاً أن أغلب تلك المشروعات ستعمل فى عدة انشطة أبرزها التعبئة والتغليف، والأخشاب موضحًاالهيئة العامة للتنمية الصناعية ستبت فى الطلبات المقدمة للحصول على أراض خلال شهر على الأكثر مشيرًا إنه سيتم تخصيص الأراضى من خلال دراسة جدوى مقدمة من جانب المستثمر لمكتب التنمية الصناعية بالمدينة.



وأوضح نائب رئيس الجهاز أنه فى حال الإنتهاء من دراسة الجدوى قد يسمح للمستثمر بالحصول على قطعة أرض أو أكثر فى حال إذا كان النشاط يستهدف مساحات كبيرة، مؤكداً أن هذه المشروعات ستوفر مزيدا من فرص العمل للشباب بالمدينة، الأمر الذى يقلل من معدلات البطالة.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ مركز شباب للمدينة، يحتوي على صالة للألعاب الرياضية “جيم”، وملعب لكرة القدم، و3 ملاعب خماسي، و3 حمامات سباحة، وقاعة اجتماعات، بتكلفة تصل إلى 52 مليون جنيه، على مساحة تصل إلى 14 ألف متر مربع، لافتا إلى إنه جار تنفيذ أعمال ثلاثة طرق بالمدينة، بتكلفة 22 مليون جنيه، والتى تتمثل فى ازدواج الطريق الصحراوى، ورصف طريق منطقة الـ480 فدانا، ومنطقة الـ620 فدانا، موضحا أنه جار تنفيذ مكتبة عامة بالمدينة بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وتبلغ المساحة الإجمالية لطيبة الجديدة حوالي 9495 فدانا، وذلك بعد ضم مساحة 4050 لحدود الكردون بالقرار رقم 329 لسنة 2014 ويتراوح عدد السكان بالمدينة 25 ألف نسمة، إضافة إلى 15 ألف نسمة مترددين على المدينة، وتستهدف رفع عدد سكانها إلى 238 ألف نسمة.

