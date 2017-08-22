طيبة الجديدة تنفذ 5 مشروعات خدمية بـ 20 مليون جنيه

محمود زكيكشف المهندس أشرف فتحي عبد الرحمن، رئيس جهاز وتنمية مدينة طيبة الجديدة، عن تنفيذ الجهاز 5 مشروعات خدمية بالمدينة، بتكلفة تتجاوز 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات خلال العام المالي الحالي 2017\2018. وأضاف في تصريحاته لـ"المال"، أنه المشروعات تتم

محمود زكي

كشف المهندس أشرف فتحي عبد الرحمن، رئيس جهاز وتنمية مدينة طيبة الجديدة، عن تنفيذ الجهاز 5 مشروعات خدمية بالمدينة، بتكلفة تتجاوز 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات خلال العام المالي الحالي 2017\2018.



وأضاف في تصريحاته لـ”المال”، أنه المشروعات تتمثل في تنفيذ أعمال الحديقة الفاصلة بين الإسكان الإجتماعي ومركز الشباب على مساحة 9 أفدنة، وبتكلفة تصل إلى 1.2 مليون جنيه، وتقوم شركة مكة للإنشاءات بعملية التنفيذ، بالإضافة إلى تنفيذ حديقة بالمرحلة الثانية للإسكان الإجتماعي بتكلفة 1.5 مليون جنيه لصالح شركة النور للمقاولات، وكذلك تنفيذ مشتل مركزي بالمدينة بتكلفة 6.3 مليون جنيه.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جاري تنفيذ ملعبين خماسيين بالمرحلة الأولى للإسكان الاجتماعي، وكذلك المرحلة الثانية بتكلفة تصل إلى 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مبني المحلات التجارية والإدارية بمركز خدمات المدينة، والتي تقوم بتنفيذه شركة فريندس للمقاولات وذلك بتكلفة تصل إلى 6 ملايين جنيه.



وأكد أن الجهاز تلقى 185 طلباً من مستثمرين للحصول على أراضٍ صناعية بالمدينة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة الـSMEs على هذه الأراضى، لافتًا إلى أن مساحة قطعة الأرض تتراوح ما بين 400 و700 متر مربع.



وأشار إلى أن سعر متر الأرض يقدر بـ 295 جنيهًا، موضحاً أن أغلب تلك المشروعات ستعمل فى عدة انشطة أبرزها التعبئة والتغليف، والأخشاب.

وأوضح رئيس الجهاز أنه فى حال الانتهاء من دراسة الجدوى قد يسمح للمستثمر بالحصول على قطعة أرض أو أكثر فى حال إذا كان النشاط يستهدف مساحات كبيرة، مؤكداً أن هذه المشروعات ستوفر مزيدا من فرص العمل للشباب بالمدينة، الأمر الذى يقلل من معدلات البطالة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تسليم عدد 2400 قطعة أرض إسكان اجتماعي بالمدنية، مشيرًا إلى أنه جار الآن استخراج التراخيص والأوراق الخاصة بالبناء إذ أن قطع أراضي الإسكان الاجتماعي تم تخصيصها للمواطنين منذ 2011، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم حاليًا بتسليم عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة على المواطنين.