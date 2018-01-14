طيبة الجديدة تنفذ 4 مشروعات للصرف الصحي ومياه الشرب

محمود زكي:قال المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إن الجهاز انتهى من تنفيذ 4 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة تقدر بحوالي 200 مليون جنيه حيث تم تنفيذ محطتي رفع للصرف الصحي للمنطقة السياحية والصناعية بالمدينة وذلك بتكلفة تتجاوز 97.4 مليون جنيه حيث قامت بتنفيذها شركة رولان

محمود زكي:

قال المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إن الجهاز انتهى من تنفيذ 4 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة تقدر بحوالي 200 مليون جنيه حيث تم تنفيذ محطتي رفع للصرف الصحي للمنطقة السياحية والصناعية بالمدينة وذلك بتكلفة تتجاوز 97.4 مليون جنيه حيث قامت بتنفيذها شركة رولان للإنشاءات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة إنتاجية 500 متر مكعب في اليوم وذلك بتكلفة تتجاوز 33.6 مليون جنيه وكذلك فإن الجهاز إنتهى أيضًا من تنفيذ محطة الرفع الفرعية وخط الطرد لمنطقة الإسكان الإجتماعي وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الإنتهاء أيضًا من أعمال مرافق مياة الشرب لمنطقة 480 فدان بتكلفة 59 مليون جنيه والتي قامت بتنفيذها شركة أطلس العامة للمقاولات.

وأكد أن الجهاز تلقى نحو 185 طلباً من مستثمرين للحصول على أراضٍ صناعية بالمدينة خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى إنه سيتم تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة الـSMEs على هذه الأراضى لافتا الى ان مساحة قطعة الأرض تتراوح ما بين 400 و700 متر مربع.

وأشار إلى أن سعر متر الأرض يقدر بـ 295 جنيهًا، موضحاً أن أغلب تلك المشروعات ستعمل فى عدة انشطة أبرزها التعبئة والتغليف، والأخشاب.

وأوضح رئيس الجهاز أنه فى حال الإنتهاء من دراسة الجدوى قد يسمح للمستثمر بالحصول على قطعة أرض أو أكثر فى حال إذا كان النشاط يستهدف مساحات كبيرة،مؤكداً أن هذه المشروعات ستوفر مزيدا من فرص العمل للشباب بالمدينة، الأمر الذى يقلل من معدلات البطالة.