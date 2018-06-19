طيبة الجديدة تنتهي من تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة

محمود زكي: قال المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة إن الجهاز انتهى من تنفيذ ملعب خماسى بمنطقة 480 فدانا، إضافة إلى ملعب خماسي آخر بمنطقة 630 فدانا بالمدينة. وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى تجاري مصغر بالمدينة وكذلك الانتهاء من مكتبة ومركز ثقاف

محمود زكي:

قال المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة إن الجهاز انتهى من تنفيذ ملعب خماسى بمنطقة 480 فدانا، إضافة إلى ملعب خماسي آخر بمنطقة 630 فدانا بالمدينة.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى تجاري مصغر بالمدينة وكذلك الانتهاء من مكتبة ومركز ثقافي وخدمات بالمدينة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تعد من المشروعات الخدمية التي تم الانتهاء منها واستلامها من شركات المقاولات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة طيبة أن الجهاز طرح الأعمال الاستشارية للتوسعات الخاصة بالمدينة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 2.5 مليون جنيه.

وأشار أن التوسعات الخاصة بالمدينة تبلغ حوالي 6000 فدان، مشيرا إلى أنه التكلفة التي رصدها الجهاز لتنفيذ التوسعات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه حيث تشمل تنفيذ أعمال الترفيق وفرمة الطرق وشبكات المياة والصرف الصحي والكهرباء.

وأوضح رئيس جهاز المدينة أن من المتوقع طرح المرحلة العاجلة من تلك التوسعات على المقاولين خلال الفترة القادمة، وذلك لتنفيذ صالة مغطاة بالمدينة.

وأكد أن المنطقة العاجلة للتوسعات الخاصة بالمدينة ستشمل تنفيذ صالة مغطاة التي ستستضيف كأس العالم لكرة اليد 2021، مشيرا إلى أن تكلفة تنفيذ تلك الصالة تبلغ حوالي 600 مليون جنيه إذ تم إسناد تلك المشروع إلى إحدى شركات المقاولات الصينية.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم إسناد تنفيذ نقطة مرور بالمدينة حيث تقوم بتنفيذه شركة تبارك العامة للمقاولات حيث بلغت تكلفة المشروع 74 مليون جنيه.

وأكد أن الجهاز نجح في بيع 10 محال تجارية بالمدينة، وذلك من أصل 13 محلا تم طرحها، وذلك بالمزاد العلني الذي أقيم الأسبوع الماضي.