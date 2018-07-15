طيبة الجديدة تطرح مرافق المنطقة الاستثمارية على مساحة 230 فداناً

المال ـ خاص:قال مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إن أعمال ترفيق المنطقة الاستثمارية بالمدينة طرحت على مساحة 230 فدانًا، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ أعمال المرافق بلغت 200 مليون جنيه.أضاف سعيد فى تصريح لـ«المال»، أنه من المتوقع أن تنتهى أعمال الترفيق خلال عام من بدء التنفيذ، وت

المال ـ خاص:

قال مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إن أعمال ترفيق المنطقة الاستثمارية بالمدينة طرحت على مساحة 230 فدانًا، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ أعمال المرافق بلغت 200 مليون جنيه.

أضاف سعيد فى تصريح لـ«المال»، أنه من المتوقع أن تنتهى أعمال الترفيق خلال عام من بدء التنفيذ، وتشمل أعمال الترفيق طرق ومياه وكهرباء إلى المساحة بالكامل.

أوضح رئيس الجهاز، أن الانتهاء من %90 من أعمال المرافق للمنطقة الصناعية بالمدينة، التى تبلغ مساحتها 383 فدانًا، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للترفيق، تقدر 200 مليون جنيه، شاملة أعمال طرق، وشبكات صرف، ومياه الشرب، وأعمال الكهرباء.

أكد أنه طرح الأعمال الاستشارية للتوسعات الخاصة بالمدينة، بتكلفة تقدر بحوالى 2.5 مليون جنيه.

أشار إلى أن التوسعات الخاصة بالمدينة تبلغ 6000 فدان، مشيرًا إلى أن التكلفة التى رصدها الجهاز لتنفيذ التوسعات تبلغ حوالى 500 مليون جنيه، وتشمل تنفيذ أعمال الترفيق والطرق وشبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء.

أوضح رئيس جهاز المدينة، أنه من المتوقع طرح المرحلة العاجلة من تلك التوسعات على المقاولين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ صالة مغطاة بالمدينة.

أكد أن المنطقة العاجلة للتوسعات الخاصة بالمدينة تشمل تنفيذ صالة مغطاة، التى ستستضيف كأس العالم لكرة اليد 2021، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ تلك الصالة تبلغ حوالى 600 مليون جنيه، وإسناد تلك المشروع إلى إحدى شركات المقاولات الصينية.

أوضح رئيس الجهاز، أن إسناد تنفيذ نقطة مرور بالمدينة، وتقوم بتنفيذه شركة تبارك العامة للمقاولات، وبلغت تكلفة المشروع 74 مليون جنيه.

أكد أن الجهاز نجح فى بيع 10 محال تجارية بالمدينة، من أصل 13محلًا، طرحت بالمزاد العلنى، الذى أقيم منذ أسبوعين تراوح بين 22 ألف جنيه إلى 28 ألف جنيه للمتر التجارى، مشيرًا إلى أن الزيادة فى سعر المتر، بلغت نسبته حوالى %100، مقارنة بآخر مزاد تم تنفيذه بالمدينة، الذى تراوحت أسعار المتر به بين 11500 جنيه إلى 14000 جنيه، الذى تم منذ أكثر من 7 أشهر.

أوضح مصطفى أن الجهاز نجح فى بيع 5 وحدات إدارية أيضًا فى نفس المزاد، بمساحات ثابتة، التى بلغت 63 متر مربع.

أكد أن أسعار المتر الإدارى للوحدات بين 3600 جنيه للمتر إلى 5 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة فى سعر المتر بلغت %100 عن آخر مزاد طرح فيه وحدات إدارية بالمدينة.