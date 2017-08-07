طوكيو مارين مصر تدعو الموظفين لجلب أطفالهم للعمل

- إتسوشي ياماكاجي: ظروف العمل تفرض على الموظفين قضاء أوقاتا طويلة بعيدا عن عائلاتهم - سنستقبل الأطفال داخل المكاتب ونتركهم يتجولون بحرية في أقسام وإدارات الشركة مروة عبد النبى قال إتسوشي ياماكاجي العضو المنتدب لشركة (طوكيو مارين ايجيبت – جينرال تكافل) للتأمين، إن شركته أطلقت مباد

– إتسوشي ياماكاجي: ظروف العمل تفرض على الموظفين قضاء أوقاتا طويلة بعيدا عن عائلاتهم

– سنستقبل الأطفال داخل المكاتب ونتركهم يتجولون بحرية في أقسام وإدارات الشركة

مروة عبد النبى

قال إتسوشي ياماكاجي العضو المنتدب لشركة (طوكيو مارين ايجيبت – جينرال تكافل) للتأمين، إن شركته أطلقت مبادرة “يوم العائلة” التى تستهدف وجود أسر العاملين وأطفالهم بالشركة لقضاء اليوم سويا بالشركة.

وأضاف ياماكاجي :”العاملون بالشركة يقضون أوقاتا طويلة بعيدا عن عائلاتهم بسبب ظروف العمل ومتطلباته اليومية.. هذه المبادرة تستهدف تقديم الدعم النفسى لكافة أفراد الأسرة وذلك عبر سؤال المتخصصين بعلم الاجتماع فى الدول التى تعمل بها طوكيو مارين مع مراعة تنوع وتفاوت الثقافات فى المجتمعات التى تعمل بها الشركة” .

ولفت إلى أن الشركة ستقوم باستقبال الأطفال داخل المكاتب وتركهم يتجولون بحرية في اقسامها وإداراتها المختلفة بخلاف الاستمتاع بقصص مصورة طريفة، وعروض مبسطة عن التأمين وأهميته وفوائده.

وتابع :”الهدف الثانى من المبادرة يستهدف نشر الوعى التأمينى لكونه ثقافة عامة تتجاوز حدود اصدار وثيقة تأمين او صرف تعويض لمتضرر موضحآ أن الوعى جزء من ادراك المجتمع ككل للدور الهام الذي يقوم به التأمين سواء للافراد او المؤسسات او للاقتصاد بصفة عامة ، وليس هناك افضل من الاطفال لغرس هذه الثقافة بهم”.

وطالب اتسوشى بضرورة تبنى جميع المؤسسات المنهج التعليمي والتربوي بجيمع مراحل التعليم، وتدريس التأمين كمنهج، موضحا أن هذه فلسفة مجموعة طوكيو مارين العالمية ورؤيتها في ادارة الاعمال منذ تأسيسها عام 1879 في اليابان وحتى اليوم.

وأضاف أنه بعد ما يقرب من 140 عام على تأسيس مجموعة طوكيو مارين العالمية، وتواجدها في 483 فرع تنتشر في 40 دولة حول العالم، لازالت تراعى تقاليد المجتمعات التي تعمل بها.