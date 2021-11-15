«طوكيو مارين» للممتلكات تتعاقد مع منصة «فاليو» لسداد أقساط التأمين

من المعروف أن «ڤاليو» منصة مالية تكنولوجية تقوم بإتاحة حلول الشراء والدفع لاحقًا

كشف إتسوشى ياماكاجى، العضو المنتدب لــ«طوكيو مارين» للتأمين على الممتلكات، عن إبرام شركته تعاقدًا مع منصة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية -حلول الشراء- لجدولة سداد أقساط التأمين لعملاء شركته.

وقال «ياماكاجى» إن «طوكيو مارين» أبرمت تعاونًا وصفه بالمثمر بينه وبين منصة ڤاليو، بهدف تيسير شراء وثائق التأمين على العملاء لضمان سهولة وسرعة حمايتهم من خلال التغطيات المتاحة بالشركة.

ومن المعروف أن «ڤاليو» منصة مالية تكنولوجية تقوم بإتاحة حلول الشراء والدفع لاحقًا «Buy Now Pay Later » للعملاء، بهدف تلبية مختلف احتياجاتهم.

وأشار إلى أن «طوكيو مارين» عملت على توفير طرق دفع متنوعة وميسرة لخدمة عملائها، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التعاقد لتثبيت وثائق التأمين من خلال « ڤاليو» بخطوات بسيطة وسريعة؛ إذ يحصل العملاء على الموافقات الفورية للحدود التى تؤدى لإصداره للوثيقة، وحصوله على الحماية التأمينية اللازمة له، وبالتالى إلى تسريع حجم الأقساط الداخلة لشركته وتوسيع قاعدة العملاء.

وأوضح «ياماكاجى» أن شركته تعتزم تعزيز التعاون مع ڤاليو من خلال إطلاق حملة تسويقية تحت عنوان «360 درجة» تستطيع من خلالها «طوكيو مارين» تقديم أقساط بدون فوائد لمدة 6 أشهر لعملاء التأمين، لافتًا إلى أنه سبق لشركته التعاقد مع العديد من البنوك لتقديم خدمات جدولة وثائق التأمين لعملاء هذه البنوك.