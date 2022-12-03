«طوكيو مارين للتأمين» تخطط للتوسع في الدلتا والصعيد



تخطط شركة “طوكيو مارين – مصر جنرال تكافل” لتحقيق 392 مليون جنيه أقساط خلال الثلاث سنوات المقبلة بجانب التوسع الجغرافى منطقتى الدلتا والصعيد خلال نفس الفترة.

التوسع فى تأمينات الممتلكات والطبى

كشف دايسوكى فوجى العضو المنتدب للشركة انه جارى دراسة اختيار أفضل المدن بمنطقتى الدلتا والصعيه للتواجد بها، ومشيرا إلى أنه سيتم فى البداية البدء بمكاتب صغيرة على أن تتطور إلى فروع كبيرة.

وأعتبر فوجى أن هذه المناطق واعدة استثماريا لذا تسعى الشركة للتوسع بها ولافتا إلى أن تتواجد حاليا بالقاهرة عبر مقرها الريسى ولديها ثلاثة فروع فى محافظات الجيزة والإسكندرية وبورسعيد.

وأكد أن شركته تخطط لأن تصبح من العشرة الكبار فى نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال عام 2030 وتراهن على نمو نشاط تأمين السيارات عبر ميكنته على مستوى التسويق وعروض الأسعار مع التوسع فى فروع “البحرى” و”الطبى” و”الممتلكات” و”المسئوليات” و”الحوادث”.

وأشار إلى أنه لن نعتمد فقط على فرع تأمين السيارات خلال الثلاث سنوات المقبلة بسبب انخفاض حركة استيراد المركبات الجديدة من الخارج مما أثر على حجم مبيعاتها فضلا عن ارتفاع أسعارها بالسوق.

وأكد أنه سيتم العمل على زيادة معدلات النمو وتنويع محفظة الأقساط وتطبيق خطة للتطوير التكنولوجى والميكنة.

تنتظر اعتماد منتج جديد لتغطية المشروعات

وكشف عن انتظار شركته لاعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية على منتج “طوكيو شيلد” Tokio shield، والذى يستهدف المشروعات الصناعية المتوسطة حتى مبلغ تأمين 75 مليون جنيه للمصنع الواحد.

وأوضح أن المنتج يغطى تأمين جميع الأخطار بما فيها الحريق والهندسى والمسئوليات لتلك المشروعات، ولافتا إلى نجاح شركته فى استقطاب العديد من الكوادر فى الإدارات المختلفة ممن يتمتعون بخبرة كبيرة وكفاءة عالية

وأكد أن رأس المال المدفوع للشركة يبلغ حاليا 60 مليون جنيه وفور صدور القانون الجديد هناك خطة لزيادته إلى 250 مليون جنيه للتوافق معه ومع متطلبات هيئة الرقابة المالية.

ولفت إلى ارتفاع عدد وسطاء التأمين النشطين الذين تعمل معهم الشركة إلى 142 وسيطا فى عام 2021/2022 مقابل 121 وسيط فى العام السابق له.