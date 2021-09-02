«طوكيو مارين جينرال تكافل» تتعاقد مع «فورى» للتحصيل الإلكترونى

كشف إتسوشى ياماكاجى، العضو المنتدب لشركة «طوكيو مارين» جينرال تكافل، عن تعاقد شركته مع «فورى» للتحصيل الإلكترونى لتيسير سداد الأقساط التأمينية وتسهيل تعامل العملاء من خلال استخدام مثل هذه الوسائل.

وقال ياماكاجى إن التوجه الحالى لشركة «طوكيو مارين» جينرال هو تحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية فى السداد على غرار خطوات الدولة وتوجهاتها نحو الشمول المالى والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

وأضاف أن «طوكيو مارين» ستمضى قدما من خلال التعاقد مع الجهات المختصة فى تقديم هذه النوعية من الخدمات، وذلك فى إطار سعى شركته لتسهيل تعامل العملاء من خلال استخدام هذه الوسائل سواء من أماكن تقديم الخدمة القريبة من منازلهم أو البنوك المتعاقد معها، والتى تتوافر فروعها بالقرب منهم، علاوة على متابعة كل أفكار واقتراحات فريق العمل فى هذا الصدد.

ومن ناحيته، قال خالد سعيد، رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والفروع بـ«طوكيو مارين» إنه تم الاتفاق مع حسام عز، رئيس القطاع التجارى، وأحمد فهمى، مدير العلاقات التجارية، وأحمد مراد، مدير الحسابات، على التعاقد مع شركة «فورى» للتحصيل الإلكترونى لتحصيل أقساطها عبر منافذ الأخيرة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية والتى تضم 166500 منفذ وأكثر من 3 ملايين معاملة يومية.

وأضاف سعيد أن التعاقد هدفه الأساسى هو المساهمة فى رفع عبء التنقلات عن العملاء بتواجد هذه المنافذ دائما بالقرب منهم وتوافقا مع استراتيجية الشركة المستقبلية نحو التحول الرقمى وبما يتماشى مع رؤية الدولة تجاه الشمول المالى.

وأوضح أن الشركة تسعى حالياً للحصول على رخصة الإصدار الإلكترونى لتسويق وبيع منتجات الشركة إلكترونيا، بما يدعم استراتيجيتها للتحول الرقمى بجانب العمل على زيادة قاعدة عملائها وتعظيم محفظة الأقساط التأمينية.

وأشار رئيس قطاع التطوير والإنتاج والفروع بالشركة أن التقسيط حاليا يعد مطلبا لبعض العملاء، وأن تلبية هذه الرغبة من شركات التأمين تتماشى مع أنظمة سبل الدفع غير النقدى والذى أصبح ضرورة ملحة لتسيير الأعمال.

وأضاف أن تسهيل الإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الخدمة للمواطن حتى يمكنه الحصول عليها من خلال هاتفه أو حاسبه الشخصى كبديل للتواصل فى كثير من الأحيان ومن ثم على شركة التأمين التواصل وتسهيل الإجراءات لإتمام العملية التأمينية. ولفت إلى أن طوكيو مارين قد قامت بتوفير تسهيلات بعينها من خلال البنوك التى تتعامل معها لبعض التغطيات النمطية والمتكررة