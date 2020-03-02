«طوكيو مارين جينرال» تطلق موقعها الإلكترونى «أتون» منتصف العام

تعتزم شركة ” طوكيو مارين” جينرال تكافل مصر إطلاق موقعها الإلكترونى “أتون” والذى يعنى إله الشمس وذلك فى منتصف العام الحالى والذى يعد أكبر استثمار للشركة بغرض تطويرها وفقآ لتوجيهات المجموعة الأم فى اليابان.

وقال إتسوشى ياماكاجى العضو المنتدب لشركة “طوكيو مارين جينرال أن شركته تستعد لإطلاق “أتون” بعد 4 شهور من الآن.

وأضاف أن وسوف يساهم فى سرعة إصدار وثائق التأمين وصرف التعويضات للعملاء بالإضافة إلى سرعة صرف العمولات للوسطاء.

30 مليون جنيه تكلفة أتون

ولفت ياماكاجى إلى أن تكلفة الموقع الاستثماري تجاوزت 30 مليون جنيه

وسوف تقوم الشركة باستخدام كافة خبرات مجموعة طوكيو مارين العالمية للمساهمة فى نموها والسوق ككل.

وأكد على دخول شركته مرحلة جديدة يتم فيها تجهيز البنية التكنولوجية لكى تصبح أكثر جودة وسرعة ودقة فى أداء خدمتها

وأكد أن إطلاق الموقع الإلكترونى “أتون” سيخدم تطبيق ضوابط التأمين التكافلى الجديدة التى وضعتها الرقابة المالية.

وأشار إلى أنه تم إجراء العديد من التعديلات علة الموقع الالكترونى ليؤدى مهامه بأعلى مستوى من الجودة

الدقة قاسم مشترك بين ضوابط التكافلى والموقع الإلكترونى

واعتبر العضو المنتدب لـ”طوكيو مارين “أن القواعد مع السيستم التكنولوجى مهمتهم مشتركة وهى الحصول على أعلى قدر من الدقة والشفافية.

وأضاف أنه تم تدريب العاملين عليه بما يتناسب مع تطبيق هذه الضوابط وطبيعة عمل التكافلى وبما يتناسب مع عمل السوق المصرية.

وأشار إلى أن شركته تستهدف 210 ملايين جينه بنهاية يونيو المقبل مقابل 191 مليون جنيه أقساط تأمينية العام الماضى

وأوضح أن شركته تخطط لنمو سنوى يتراوح من 15إلى 20% سنويآ على الأقل وبخطوات ثابتة على ذلك منذ عدة سنوات

وتباع أن شركته تدرس افتتاح فرعين جديدة بمحافظتى الجيزة والدلتا لرفع عدد فروعها الجغرافية الى 6 فروع على مستوى الجمهورية

فروع جديدة فى اكتوبر والمنصورة

وأشار الى أن الفرع الأول ترغب فى تدشينه بمدينة 6 أكتوبر والثانى بمحافظة المنصورة وذلك لوجود كثافة سكانية بهم تحتاج الى مختل التغطيات التأمينية على الممتلكات والمسؤوليات بحوزتهم.

ولفت إلى أن شركته لا تقوم بافتتاح أى فروع إلا بعد دراسة بحثية مستفيضة بحيث يكون للفرع جدوى قصوى

وتابع أن شركته تخطط بصدد تصميم برامج خاصة بشركات الصغيرة والمتوسطة لحمايتها من الاختراق الإلكترونى خلال الفترة المقبلة تمهيدآ لإرسالها إلى الرقابة المالية والموفقة عليها.