«طوكيو مارين جينرال» تطلق خدمة تسعير التأمين الطبي للوسطاء أونلاين

كشف محمد السيد، رئيس قطاع التأمين الطبى بشركة طوكيو مارين جينرال تكافل مصر، عن إطلاق خدمة التسعير الأونلاين لوسطاء التأمين– شركاء النجاح- بفرع التأمين الطبى، وذلك تيسيرًا عليهم ولدعمهم فى إنجاز أعمالهم بأدقّ وأقصى سرعة ممكنة. وقال السيد إن تسعير التأمين الطبى للوسطاء بشركة طوكيو مارين جينرال عبر النظام التكنولوجى الخاص بشركته أتون.

وأكد أن شركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل تسعى دومًا إلى توفير التغطية الطبية المثلى لعملائها بعناية فائقة من خلال الخدمة والمتابعة الدءوبة لهم؛ بغرض تلبية كل احتياجاتهم.

الشركة من القلائل بقطاع الممتلكات التى لم تستثنِ تغطية كورونا

على صعيد متصل أوضح رئيس القطاع الطبى بشركة طوكيو مارين أن شركته من أوائل شركات التأمين على الممتلكات القليلة التى أتاحت تغطية علاج وباء “كورونا” كوفيد- 19 لعملائها ولم تستثنِه من وثائقها وقامت بكل التزاماتها تجاههم بهدف دعمهم بشتى الطرق المادية والمعنوية خلال هذه الأزمة.

ولفت السيد إلى أن “طوكيو مارين” قدّمت كل الحلول المثلى لعملائها من خلال توفير منتجات تأمينية طبية فى ضوء توجيهات هيئة الرقابة المالية، مما دفع شركته لتطوير وثائق الطبى؛ وأبرزها منتج تأمين جماعى يغطي كلًّا من العمليات الجراحية والكشوف الطبية والتحاليل والأشعة والعلاج الطبيعي والأدوية وغيرها من المزايا.

وتابع أن شركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل توفر التغطية الطبية لعملائها بكل أنحاء الجمهورية من خلال شبكة كبيرة وموسعة، والتي تضمن تغطية طبية لكل العملاء بتوزيع جغرافي متميز.

ارتفاع أسعار الطبي مؤخرًا زاد الأعباء على العملاء

وأضاف أن أسعار الخدمة الطبية ارتفعت فى الآونة الأخيرة وأصبحت عبئًا إضافيًّا على العملاء، مما دفع طوكيو مارين للعب دور فعال فى توفير خدمة طبية بخبرة موسعة من خلال كوكبة ولفيف من الأطباء ذوي الخبرة المتميزة وبأسعار مناسبة والتي تجعل جميع الأطراف مستفيدين.

وأشار إلى أن شركته سعت بكل الطرق لتسهيل تقديم الخدمة الطبية وتوفيرها بحرفية ومهنية عالية، من خلال خدمة التسعير عن طريق الأونلاين من خلال الوسيط التأميني، وهو أيضًا من شركاء النجاح، والذي يقوم بالتسعير بشروط ولوائح معينة، وذلك قبل مرحلة الإصدار.

وذكر أنه فى حال الإصدار يتم الرجوع للإدارة الفنية لمراجعة كل التفاصيل قبل إصدار الوثيقة، وهذا لمواكبة التحول الرقمي الذي تهدف إليه الدولة والتسهيل على العملاء.

وأكد استمرار طوكيو مارين بعمل دورات تدريبية عن طريق الفديو كونفرانس والذي نستطيع من خلاله التواصل الكامل مع وسطاء التأمين وهم شركاء النجاح حتى نستطيع الوصول بأفضل خدمة طبية لعملائنا معًا.

الاعتماد على الثقة والشفافية فى تطوير خدماتها وإحراز النمو

وشدد على أن طوكيو مارين مصر جينرال تكافل تعكف على التطوير الدائم الذى يؤدي للنمو السريع، والذي يعتمد على الثقة والشفافية من قِبل عملائها كشركاء نجاح، رغم أن حجم الأعمال لا يزال يحتاج إلى المزيد لكي تقوم بتحقيق الأهداف المرجوّة، وهذا يعتمد على ثقافة التأمين أيضًا، واعدًا باستمرار التطوير لمواكبة جميع متطلبات عملائها.

وأوضح أن “طوكيو مارين” مصر جينرال تكافل تقوم بجهد مُضنٍ يصب في خدمة الاستشارات الفنية التي تخص قطاع التأمين البحري بجميع أنواعه، مما يؤدي بالتبعية إلى التطوير هذا القطاع الهام والحيوي على تاريخ خدمتها لعملائها بالسوق المصرية.