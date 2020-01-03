«طوكيو مارين جينرال» تستهدف 19 مليون جنيه أقساطًا تأمينية بفرع «الطبى» نهاية العام الحالى

طوكيو مارين جينرال لا تكثرث بعمل حصيلة كبيرة بالطبى بقدر ما تهتم بتقديم خدمات جيدة وتحقيق ربحية مما تحصله

تستهدف شركة طوكيو مارين جينرال تكافل أقساطا تأمينية بفرع الطبى بقيمة 19 مليون جنيه نهاية العام الحالى.

قال إتسوشى ياماكاجى العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين جينرال تكافل إن شركته تستهدف نموا فى كل الفروع بنسبة تتراوح من 15- 20%.

وأضاف أن طوكيو مارين جينرال تكافل حققت 15 مليون جنيه أقساطا تأمينية بفرع الطبى، بنهاية العام المالى الماضى.

وأشار ياماكاجى إلى أن طوكيو مارين جينرال تستهدف 19 مليون جنيه أقساطا تأمينية فى الطبى بنهاية يونيو المقبل.

وأوضح أن شركته بدأت تقدم خدمات طبية صغيرة تقوم على التوازن بين جودة السعر والخدمة المقدمة.

طرح خدمة تأمين طبى على الشركات تغطى 10 افراد فقط

وتابع: أن طوكيو مارين جينرال تقدم حاليًا تأمينا طبىا للشركات الأصغر حجما، التى تبدأ بقبول 10 أفراد فقط فى التعاقد.

وتابع أن السوق المصرية قلما توجد بها شركة تتقبل فكرة التأمين على أقل من 50 أو 40 فردًا؛ لذا قدمنا هذا المنتج.

وتوقع العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين جينرال تكافل إقبالا على هذه الخدمة، لكن الحكم الأخير عليها سيكون بعد ظهور النتائج. العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين جينرال تكافل

ولفت ياماكاجى إلى أن شركته لا تكترث بعمل حصيلة أقساط تأمينية فى فرع الطبى، خاصة أنها شديدة الحرص على الإكتتاب فيه بحذر من ناحية، وعلى أن يحقق ربحية من ناحية أخرى دون النظر إلى مستوى الحصيلة.

«الطبى» بطوكيو مارين يشهد استقرارا ولا يحتاج لزيادة الأسعار

وأكد أن فرع التأمين الطبى يشهد استقرارا كبيرا، ولا يوجد أى نية لدى الشركة فى رفع الأسعار، خاصة لعدم وجود ما يستلزم الزيادة.

واعتبر أن مقياس رضا العملاء لا يكون بنسبة نمو حصيلة الأقساط التأمينية التى تحققها الشركة، لكن توجد أسباب أخرى.

وأشار إلى أن من بين هذا الأسباب جودة المنتج المطروح من الشركة، وسرعة ودقة الخدمة التى تشمل دفع التعويضات للعميل.

وأضاف أن أى عميل عند صرفه التعويض من طوكيو مارين جينرال يقوم بملء استمارة استطلاع الرأى تسلمها له الشركة لقياس مدى رضاه عن الخدمة.

وأشار إلى وجود خدمة أخرى لوسطاء التأمين تسمى “tokio marine broker voices” صوت الوسطاء والتى يتم فيها معرفة مدى رضاهم عن التسهيلات التى تقدمها لهم الشركة.

وتعد هذه الخدمة وسيلة لمعرفة مدى انطباع العملاء فى السوق عن طوكيو مارين جينرال بخلاف التجديدات التى تثبت رضاهم فعليا.