«طوكيو مارين جنرال» تطلق تطبيقا جديدا عبر المحمول للوسطاء

انتهت شركة «طوكيو مارين» جنرال تكافل- مصر من تصميم تطبيق إلكترونى جديد يسمى «EZA PRO» بالشراكة مع إحدى شركات البرمجة المتخصصة فى شركات التأمين والبنوك الإسلامية بسنغافورة .

وقال إتسوشى ياماكاجى، العضو المنتدب للشركة، إن التطبيق يهدف إلى دعم تحسين وسهولة ممارسة الأعمال التجارية لوسطاء التأمين وشركات الوساطة الذين لديهم اتصال مباشر معها ضمن إطار تكنولوجى يوفر أفضل وأسرع خدمة لهم ولعملائهم.

وأشار إلى أن شركته تسعى حاليا إلى الحصول على رخصة الإصدار الإلكترونى لتسويق وبيع بعض منتجاتها إلكترونيا، بما يدعم إستراتيجيتها للتحول الرقمى بجانب العمل على زيادة قاعدة عملائها وتعظيم محفظة.

من جانبه، قال خالد سعيد، رئيس تطوير الأعمال والإنتاج والفروع بشركة «طوكيو مارين» جنرال تكافل -مصر، إن التطبيق يتيح للوسطاء التأمين وشركات الوساطة المتعاقدين معها، التواصل بشأن عروض الأسعار ومن ثم إنهاء إجراءات المسوح وإصدار وثائق التأمين عبر المحمول.

وأضاف أن التطبيق يتيح أيضًا معرفة وضع الوسيط مع الشركة وحجم أعماله خلال أى فترة يتم تحديدها .

من ناحيته، قال عمرو عبد السلام، مساعد المدير العام لقسم السيارات، إن تطبيق «المحمول» الجديد يهدف إلى التركيز على الاستجابة لمتطلبات السوق بحيث يتم الوصول إلى المنتج النهائى فى يد العميل دون أى معاناة أو إجراءات فنية معقدة.