طوكيو مارين تنشر الوعى التأميني وترفع شعار لنكن شركة جيدة

مروة عبد النبى:



بدأت شركة “طوكيو مارين “جينيرال تكافل استغلال دورها المجتمعى فى رفع مستوى الوعى التأمين كخطوة تحذو فيها حذو هيئة الرقابة المالية والإتحاد المصرى للتأمين إستكمالا للمشروع القومى الذى بدأوه سابقآ وذلك من خلال رفعها شعار “لنكون شركة جيدة ” عن طريق الدخول للمؤسسات التعليمية وشرح مفهوم التأمين بها.



وقال إتسوشى ياماكاجى العضو المنتدب لشركة “طوكيو مارين جينرال” تكافل أن الحديث عن الوعى التأمينى أصبح من الضرورات الحتمية ان يتم طرحها على مستوى المشروع القومى استكمالا لما بدأته هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين سابقا والذى ساهم فيها قطاع التأمين المصري بمختلف مناهجه وشركاته



من جهته قال خالد سعيد، رئيس قطاع السيارات بطوكيو مارين، إن الشركة قامت بمبادرة فردية بالمعهد العالى للعلوم والتكنولوجيا بجامعة 6 اكتوبر من جانبها للقيام بهذا الدور المجتمعي فى خطوة أولى ومنه سيعقبها خطوات اخرى في مؤسسات تعليمية اخرى سواء الجامعات والمعاهد وايضا المدارس وغيرها من الوحدات المجتمعية التى يجري التنسيق معها في الوقت الحالي لعقد ندوات مماثلة لجنى ثمار هذه التوعية بمشاركة باقي وحدات المجتمع الاقتصادية والمؤسسات الاهلية وكافة القنوات الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة في هذا الدور.



واعتبر أن هذه الإنطلاقة تعتبر نواة أولية بدأتها شركته د للنهوض بثقافة المجتمع التأمينية تحقيقا للشعار الذي ترفعه شركة طوكيو مارين العالمية ” لنكون شركة جيدة ” بجانب الانشطة الاخرى التي تحرص شركة طوكيو مارين مصرعلى القيام بها ، حيث تم التنسيق مع بعض المعاهد والجامعات المصرية لعقد عدد من الندوات والبرامج التثقيفية للتعريف بمفهوم التأمين واهميته كثقافة عامة تتعدى حدود اصدار وثيقة التأمين.



وأوضح سعيد أنه بالتعاون مع لجنة الوعي التأميني بشركة طوكيو مارين مصر تم عقد ندوة تثقيفية تفاعلية للطلبة والعاملين بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من اكتوبر نهاية شهر فبراير الماضي والتى لاقت إهتماما كبيرا بالموضوعات التي تم طرحها عن التأمين والتى افرزت بدورها من الاسئلة والاستفسارات من جانب طلبة المعهد وأعضاء هيئة التدريس والعاملون .

وأضاف أن الموضوعات التي تم طرحها في الندوة تتعلق بالتأمين كفكرة عامة ومبسطة ، والمبادىء الأساسية له وأركانه وأيضا التطرق لأنواع المخاطر التي قد يتعرض لها الاشخاص والمؤسسات والمشروعات بطريقة مبسطة ، وما هي أنواع التأمين المتاحة في السوق المصري لتغطية هذه المخاطر وايضا تم التطرق لمنهج التأمين التكافلي كنظام تأميني قد يلبي متطلبات بعض الشرائح في المجتمع والتي تحجم عن التأمين التجاري لاسباب تتعلق بالمعتقدات