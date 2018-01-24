طوكيو مارين تستهدف 30 مليون جنيه أقساطاً للتأمين الإجبارى على السيارات

مروة عبد النبى:تستهدف شركة «طوكيو مارين» للتأمين التكافلى، أقساط التأمين الإجبارى على السيارات إلى 30 مليون جنيه كحد أدنى، قابلة للزيادة.قال خالد سعيد، رئيس قطاع السيارات بـطوكيو مارين، إن شركته تستهدف التوسع فى ميكنة منافذ الإصدار لتصل إلى 100 منفذ، بنهاية أكتوبر المقبل على مس

مروة عبد النبى:

تستهدف شركة «طوكيو مارين» للتأمين التكافلى، أقساط التأمين الإجبارى على السيارات إلى 30 مليون جنيه كحد أدنى، قابلة للزيادة.

قال خالد سعيد، رئيس قطاع السيارات بـطوكيو مارين، إن شركته تستهدف التوسع فى ميكنة منافذ الإصدار لتصل إلى 100 منفذ، بنهاية أكتوبر المقبل على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن شركته أنشأت 20 منفذا حتى الآن بمحافظة الإسكندرية، واستكملت ميكنتها، وسيتم الانتهاء من 30 أخرى بنهاية مارس المقبل، لافتا إلى أن المنافذ الخمسين ستوجد فى منطقة القاهرة الكبرى والإسكندرية، على أن يتم التوجه لمحافظات الصعيد فى المرحلة الثانية لإنشاء 50 منفذا آخر.

وأضاف أن شركته تسعى لميكنة المنافذ عبر تقنية الباركود «QR»، فى خطوة استباقية تستهدف مواجهة عمليات التحايل والتزوير، من خلال التحقق من أن المبالغ التى حصلها المنفذ داخل وحدة المرور تم توريدها لشركة التأمين، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات كاملة عن العملاء، للمساعدة فى إعداد الدراسات والإحصاءات المرتبطة بفرع التأمين الإجبارى على السيارات.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 122 لسنة 2015، يسمح لشركات التأمين بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى على السيارات، وتلته بقرارين آخرين رقم 729 و730 لهما علاقة بضوابط الإصدار الإلكترونى لتلك الوثائق.