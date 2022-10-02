«طوكيو مارين» تستهدف %16.2 نموا فى محفظة الأقساط خلال 2022

تستهدف شركة «طوكيو مارين – مصر جنرال تكافل» %16.2 نموا فى محفظة الأقساط خلال العام المالى الجارى (2022/ 2023).

دايسوكى فوجى العضو المنتدب لشركة «طوكيو مارين – مصر جنرال تكافل»

وكشف دايسوكى فوجى العضو المنتدب للشركة أن المستهدف من الأقساط يبلغ 275 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى (2022/ 2023) مقابل 236.68 مليون بنهاية السنة المالية الماضية (2021/ 2022).

وأضاف أن شركته سددت 83.56 مليون جنيه تعويضات بنهاية يونيو الماضى فيما بلغ إجمالى محفظة الاستثمارات 459.38 مليون فى نهاية العام المالى (2021/ 2022).

وأشار إلى ارتفاع حجم أصول الشركة إلى 605.76 مليون جنيه بنهاية السنة المالية الماضية (2021/ 2022 ) كما بلغ حجم حقوق المساهمين 212.98 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

وكشف عن تحقيق شركته أرباح بنحو 24.5 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى (2021/ 2022) فيما بلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق بالشركة 177.9 مليون خلال تلك السنة.