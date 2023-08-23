«طوكيو مارين» تخطط لزيادة محفظة التأمين الطبى عبر استهداف عملاء «متناهى الصغر»

تستهدف شركة «طوكيو مارين مصر جنرال تكافل» تحقيق نمو بمحفظة التأمين الطبى- البالغة 35 مليون جنيه- عبر خطة للوصول إلى عملاء “متناهي الصغر”.

قال خالد سعيد؛ رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج بالشركة إنها اتخذت إجراءات مهمة للتطوير التكنولوجى وإعادة ترتيب المراكز الإدارية بها، وتعاقدت مع أحد الكيانات المتخصصة بالحلول الإستراتيجية، لتعديل استخدام الموارد بالكيان، والتى بدأت العمل على تنظيم الهيكل الداخلى بالمؤسسة.

وذكر أن شركته تستهدف نمو أقساطها بحجم 500 مليون جنيه للعام المالى 2023/2024، بعدما بلغت بنهاية يونيو الماضى 359 مليونا.

وأوضح أن صافى أرباح الشركة عن 11 شهرا فى السنة المالية 2022/2023 تعدى 47 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى، مشيرا إلى أن عدد العملاء بلغ خلال الأعوام الخمسة السابقة 15316، بينما سجلت المطالبات 8790 حالة، فى حين سددت “طوكيو مارين مصر” 160 مليون جنيه كتعويضات لمستحقيها.

وأشار إلى أن “طوكيو مارين” اتخذت خطوات فعلية لتوسيع نطاق تواجدها السوقى بفرع “الطبى”، عبر برامج سابقة التجهيز مع شركات الرعاية الصحية TPA، ومن أبرزها “عناية مصر” و”نكست كير” و”مدنت مصر” و”الأهلى”، لاستهداف قطاع واسع من العملاء.

وبيّن أن الشركة كانت قد دشنت تطبيقا خاصا بوسطاء التأمين، يستطيعون من خلاله الاكتتاب فى الوثائق، بعد التمكن من الحصول على التسعير الفورى للتواصل مع عملائهم بسرعة، فضلا عن إطلاق البرنامج الإلكترونى “EZA pro” الخاص بنشاط تأمين السيارات، على مستوى التسويق وعروض الأسعار.

وأفاد بأن شركته تستهدف الوصول إلى عدد مرضٍ من العملاء خلال الفترة القادمة، لا سيما فى قطاع “متناهى الصغر”، لارتفاع نسبته بالمجتمع.