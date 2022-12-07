«طوكيو مارين» تخطط لتحقيق 392 مليون جنيه أقساطًا خلال 3 سنوات

تخطط شركة «طوكيو مارين – مصر جنرال تكافل» للتأمين لتصل إلى تحقيق 392 مليون جنيه أقساطًا فى نهاية السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب التوسع الجغرافى فى منطقتى الدلتا والصعيد خلال نفس الفترة.

كشف دايسوكى فوجى، العضو المنتدب للشركة، أنه جارٍ دراسة اختيار أفضل المدن بمحافظتنا الدلتا والصعيد، مشيرًا إلى أنه سيتم فى البداية البدء بمكاتب صغيرة على أن تتطور إلى فروع كبيرة.

واعتبر «فوجى» أن هذه المناطق واعدة استثماريًا، لذلك تسعى الشركة للتوسع بها، لافتا إلى أنها تتواجد حاليًا بالقاهرة عبر مقرها الرئيسى، ولديها 3 فروع فى محافظات الجيزة والإسكندرية وبورسعيد.

وأكد أن شركته تخطط لتصبح من العشر الكبار فى نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال عام 2030، وتراهن على نمو فرع السيارات عبر ميكنته على مستوى التسويق وعروض الأسعار، مع التوسع فى «البحرى» و«الطبى» و«الممتلكات» و«المسئوليات» و«الحوادث».

وأشار إلى أن الشركة لن تعتمد فقط على فرع تأمين السيارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بسبب انخفاض حركة استيراد المركبات الجديدة من الخارج ما أثر على حجم مبيعاتها، فضلًا عن ارتفاع أسعار الطرازات بالسوق.

وأكد «فوجى» أنه سيتم العمل على زيادة معدلات النمو وتنويع محفظة الأقساط وتطبيق خطة للتطوير التكنولوجى والميكنة.

وكشف عن انتظار شركته لاعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمنتج «طوكيو شيلد»، والذى يستهدف المشروعات الصناعية المتوسطة حتى مبلغ تأمين 75 مليون جنيه للمصنع الواحد.

وأوضح «فوجى» أن المنتج يغطى تأمين جميع الأخطار بما فيها الحريق والهندسى والمسئوليات لتلك المشروعات.

وأكد أن رأس المال المدفوع للشركة يبلغ حاليًا 60 مليون جنيه، وفور صدور القانون الجديد هناك خطة لزيادته إلى 250 مليون جنيه للتوافق معه ومع متطلبات هيئة الرقابة المالية.

ولفت «فوجى» إلى ارتفاع عدد وسطاء التأمين النشطين الذين تعمل معهم الشركة إلى 142 فى عام 2022/2021 مقابل 121 وسيطًا فى العام السابق له.