«طوكيو مارين» تحقق 112 مليون جنيه بالنصف الأول من 2020

كشف إتسوشى ياماكاجى، العضو المنتدب لـ«طوكيو مارين جينرال تكافل مصر»، عن تحقيق شركته إجمالى أقساط تأمينية بقيمة 112.4 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مقابل 94.5 مليون بالنصف المقابل من 2019، بنسبة نمو %19

وأشار ياماكاجى إلى أن الشركة سدّدت إجمالى تعويضات بقيمة 52 مليون جنيه، مقابل 26.4 مليون، بزيادة 25.6 مليون جنيه، وارتفاع قدره %96 خلال فترة المقارنة نفسها.

وأكد بلوغ عوائد الاستثمار بشركته 34 مليون جنيه، مقابل 22 مليونًا، بزيادة 12 مليون جنيه، وارتفاع %8 عن الفترة المقابلة.

ونوّه بحدوث نمو طفيف لإجمالى الاستثمارات، الذى بلغ 350 مليون جنيه، مقابل 340 مليونًا، بزيادة 10 ملايين جنيه، ونسبة نمو قدرها %3.

ولفت إلى ارتفاع إجمالى حقوق المشتركين– حمَلة الوثائق التأمينية- إلى 166 مليون جنيه، مقابل 158.8 مليون، بارتفاع نسبته %5.

وأكد زيادة حقوق المساهمين إلى 151.3 مليون جنيه، مقابل 141.5 مليون، خلال فترة المقارنة، بنمو 9.8 مليون جنيه، بنسبة نمو %7.

فى سياق متصل كشف ياماكاجى إلى أن شركته تستهدف 210 ملايين جينه بنهاية يونيو المقبل مقابل 191 مليون جنيه أقساط تأمينية العام الماضى.

وأوضح الشركة تخطط لنمو سنوى يتراوح من 15 إلى %20 سنويًّا على الأقل، وتسير بخطوات ثابتة على ذلك منذ عدة سنوات.

وتعتزم «شركة طوكيو مارين جينرال تكافل مصر» إطلاق موقعها الإلكترونى «أتون»، والذى يعنى إله الشمس، بداية العام المقبل، الذى يُعدّ أكبر استثمار للشركة؛ بغرض تطويرها وفقًا لتوجيهات المجموعة الأم فى اليابان.

وأشار ياماكاجى إلى أن تكلفة الموقع الاستثمارية تجاوزت 30 مليون جنيه، وستقوم الشركة باستخدام كل خبرات مجموعة طوكيو مارين العالمية للمساهمة فى نموها والسوق ككلّ.

وأضاف أنه سيسهم فى سرعة إصدار وثائق التأمين وصرف التعويضات للعملاء، وسرعة صرف العمولات للوسطاء.

فى السياق نفسه قررت الشركة، أمس، قبول تعويضات السيارات الجديدة دون رخص سارية، بشرط أن تكون الحوادث أثناء توقف السيارة أمام منزل المؤمَّن له أو فى الجراج الخاص به بمسكنه دون استخدامها، وتكون غير مغطّاة إذا خالف قانون المرور وقام بقيادتها.

وأوضح العضو المنتدب أن الشركة قررت قبول تعويض السيارات التى انتهت رخصتها السارية خلال توقف العمل بوحدات المرور، وفقًا للقرار الصادر وحتى انتهاء مدته، إذ قامت وزارة الداخلية بتعليق جميع أعمال إدارات المرور من: ترخيص جديد– تجديد رخص– رخص قيادة- خلال الفترة من 19 مارس حتى 16 أبريل 2020.