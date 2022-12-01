«طوكيو مارين» تبدأ ميكنة نشاط تأمين السيارات وتدشن مجلس الحكماء للوسطاء

أعلنت شركة طوكيو مارين – مصر جنرال تكافل عن التشغيل التجريبي لتطبيقها الإلكتروني “EZA pro” والذي يعد مرحلة أولى في ميكنة نشاط تأمين السيارات بالشركات، وكشف دايسوكي فوجى العضو المنتدب للشركة أن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية التطوير التكنولوجي.

ملامح تأسيس مجلس الحكماء للوسطاء

وأعلن خالد سعيد رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والفروع بالشركة، عن إطلاق مجلس الحكماء والذى يضم 20 وسيطا منهم 15 أساسيا و5 مستمعين، في إطار توطيد علاقتها بالوسطاء.

خالد سعيد رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والفروع بشركة طوكيو مارين للتأمين

ولفت سعيد إلى أنها خطوة كبيرة لتبادل الخبرات والتجارب مع الوسطاء والعمل على تطوير التعاون بينهم وبين الشركة، معتبرا أن الوسطاء يمثلون 95% من السوق تقريبا ولهم دور كبير فى نمو القطاع.

طزكيو مارين للتأمين تستعرض نتائج أعمالها

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوى الذى تعقده الشركة تحت عنوان “نادى الكاراتيه” لتكريم شركاء النجاح من الوسطاء العاملين معها والذى بلغ عدد النشطين منهم هذا العام 200 وسيطا.

واستعرض دايسوكى فوجى العضو المنتدب للشركة أبرز مؤشرات العام المالى الماضى 2021/2022 إذ بلغ حجم الأقساط 237 مليون جنيه مقابل 220 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2020/2021.

وسددت الشركة 83.56 مليون جنيه تعويضات بنهاية يونيو الماضى فيما بلغ إجمالى محفظة الاستثمارات 459.38 مليون فى نهاية العام المالى (2021/ 2022).، وارتفع حجم أصول الشركة إلى 605.76 مليون جنيه بنهاية السنة المالية الماضية (2021/ 2022 ) كما بلغ حجم حقوق المساهمين 212.98 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

وبلغت أرباح الشركة حوالى 24.5 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى (2021/ 2022) فيما بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق بالشركة 177.9 مليون خلال تلك السنة.