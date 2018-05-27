طوكيومارين – تكافل تتعاقد مع ميدنت والأهلى للرعاية الصحية

مروة عبد النبى أبرمت شركة طوكيو مارين جينرال - تكافل، تعاقدين جديدين مع شركتى «ميدنت» مصر -الذراع الاستثمارى لشركة ميونخ رى الألمانية لإعادة التأمين- و«الأهلى» للرعاية الطبية – يملكها البنك الأهلى المصرى- لادارة محفظة التأمين الطبى، وفقا لآلية الطرف الثالث، المعر

مروة عبد النبى



أبرمت شركة طوكيو مارين جينرال – تكافل، تعاقدين جديدين مع شركتى «ميدنت» مصر -الذراع الاستثمارى لشركة ميونخ رى الألمانية لإعادة التأمين- و«الأهلى» للرعاية الطبية – يملكها البنك الأهلى المصرى- لادارة محفظة التأمين الطبى، وفقا لآلية الطرف الثالث، المعروفة بأسم TPA.

وقال إتسوشى ياماكاجى، العضو المنتدب لطوكيو مارين، إن شركته تسعى للتوسع فى التأمين الطبى كأحد مولدات النمو من خلال بعض الإجراءات، منها التعاقد لإدارة المحافظ مع شركات الرعاية الصحية، بحيث تركز طوكيو مارين على الجانب الفنى الخاص بالاكتتاب، وانتقاء المخاطر وتسعيرها.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أنه بموجب التعاقد، يرتفع إجمالى عدد التحالفات مع شركات الرعاية الصحية إلى أربعة، لارتباط الشركة باتفاقين سابقين مع «عناية»، و«NEXT CARE» للرعاية الطبية.

وأوضح أن طوكيو مارين تسعى لتعزيز تواجدها بسوق التأمين الطبى من خلال تجويد الخدمة المقدمة إلى عملائها، لافتا إلى أن التعاقد مع أكثر من شركة إدارة محافظ تأمين طبى يهدف لتوسيع فرص الاختيار أمام العميل.

وأشار إلى أن شركته تضع عدداً من الشروط لاختيار شركات الرعاية الصحية التى تتعاقد معها، من بينها السمعة الطيبة والخبرة، وأكد إصرار طوكيو مارين على الالتزام بمعايير الاكتتاب الفنى، دون الإنجراف للهبوط بمؤشر التسعير تحت أى ضغوط، ومن بينها المنافسة مع وحدات التأمين الأخرى.

ونفى تقسيم عقود الطبى بمحفظة «طوكيو مارين» على شركات الرعاية المتحالف معها، لافتاً إلى أن أى عقد طبى سيتم إبرامه سيقوم العميل بنفسه باختيار الشركة التى يرغب أن تدير له تعاقده، مقابل أتعاب تتقاضاها شركة الرعاية.

وتجاوزت أقساط التأمين الطبى بطوكيو مارين 12 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2016/2017، ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة إلى 15 أو 20 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018، المنتهى فى يونيو المقبل.