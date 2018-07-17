طوارئ في ميناء سفاجا لاستقبال 23 ألف طن فحم

نادية سلامقال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم، الثلاثاء، لاستقبال السفينة AVREVELIN وعلى متنها 23 ألف طن فحم بترولى أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم، موضحا أنه تم رفع درجة الاستعداد

نادية سلام

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم، الثلاثاء، لاستقبال السفينة AVREVELIN وعلى متنها 23 ألف طن فحم بترولى أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم، موضحا أنه تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة.

وأكد المتحدث أنه تم إلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولى والحجرى، طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 بتاريخ 19/4/2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، مشيرا إلى ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من جميع الأعمال.

وأضاف يوسف أن الميناء استقبل السفينتين “أمانة” و”نما إكسبريس” وعلى متنهما 556 راكبا و30 شاحنة بضائع و18 شاحنة عفش ركاب و50 سيارة، بينما تغادر السفينتان “الرياض” و”الحرية 2″ وعلى متنهما 183 راكبا و81 شاحنة و25 سيارة.

كما شهد ميناء سفاجا أمس، الاثنين، استقبال السفينتين “الحرية 2″ و”بوسيدون إكسبريس” وعلى متنهما 103 ركاب و78 شاحنة و19 سيارة، وغادرت العبارة “أمانة” وعلى متنها 1321 راكبا من عمالة خدمة الحجاج و5 شاحنات و34 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 601 راكب وتداول 144 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين “ايلة” و”بريدج” وعلى متنهما 216 راكبا و43 برادا و4 تريلات و4 سيارات، كما تغادر السفينة “سينا” وعلى متنها 29 راكبا و20 برادا و9 تريلات.

كما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين “ايلة” و”بريدج” وعلى متنهما 245 راكبا و29 برادا و7 تريلات و21 سيارة، وغادرت الميناء أمس ثلاث سفن وهى “سينا” و”ايلة” و”بريدج” وعلى متنها 111 راكبا و17 برادا و15 تريلا.