طوارئ في ميناء السويس لاستقبال سفينة عليها 6 بحارة مشتبه إصابتهم بفيروس كورونا

رفع ميناء السويس حالة الطوارئ تمهيدا لاستقبال سفينة تابعة للخط الملاحي العالمي “سي إم إيه”، عليها بحارة ارتفعت درجة حرارتهم، وذلك أثناء رحلتها من الموانئ الصينية وعبورها قناة السويس اليوم الجمعة.

وأشار بيان للخط الملاحي على موقعه الإلكتروني إلى أن طاقم السفينة بأكمله بصحة جيدة بعد الإبلاغ عن إصابة ٦بحارة سيرلانكيين بارتفاع فى درجة الحرارة.

وأكد بيان إدارة الخط الفرنسي CMA CGM استقرار حالة ٦ بحارة من طاقم السفينة CMA CGM URAL وتحسنهم وفقا للإشارات المرسلة من قبطان السفينة إلى إدارة الخط والسلطات فى مصر والصين.

وتبلغ حمولة السفينة CMA CGM URAL. القادمة من سنغافورة مرورا بـ الموانئ الصينية يانغشان 8-9 يناير مرورا بمنينغبو تشوشان 11 يناير ثم شيامن 14 يناير والعابرة لقناة السويس ٩٤٠٠ ، حاوية مكافئة ، وترفع علم مالطة.

اتخاذ جميع التدابير اللازمة

ولفت الخط إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المتابعة الطبية المناسبة، مشيرا إلى أن المركز الطبي الدولي للراديو (CIRM Roma) أكد أن الطاقم بأكمله بصحة جيدة.

وأكد أن طاقم السفينة سيخضع لفحص طبي شامل لتحديد نوع المرض الذي أصابهم وما إذا تم تعافيهم بشكل كامل وما إذا كان البحارة مصابون بالفيروس التاجي ، أو أنه شيء آخر.

وستقوم الأجهزة الطبية بميناء السويس الذي تصله السفينة مساء اليوم الجمعة باتخاذ الإجراءات الوقائية حيث هناك أكثر من وسيلة كافية بالمباني والمرافق الطبية بمنطقة البحر الأحمر .

وأكد مصدر مسئول بالقطاع الشمالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الحجر الصحي والفرق الطبية بأكملها مستعدة لاستقبال السفينة.

ورفعت حالة الطوارئ للتعامل مع البحارة المشتبه فى تعرضهم للفيروس التاجي، حيث يتم توقيف السفينة بمنطقة الانتظار قبل السماح لها بدخول موانى السويس وإجراء كافة التحاليل الطبيه وخضوع طاقمها لاجراءات طبية مشددة فإذا ما تم التأكد من وقوع المرض يتم حجزها وعزلها بمنطقة الانتظار واتخاذ إجراءات طبية ووقائية بمعرفة سلطات الحجر الصحي وإدارية بمعرفة هيئة موانئ البحر الأحمر .



وقال المصدر إنه من المزمع أن تستكمل السفينة إبحارها من السويس لتصل إلى ميناء غرب بورسعيد غدا السبت وفقا لجدول إبحارها إذا تم التأكد من سلامة طاقمها .

وقال إن السفن التابعة للخطوط الملاحية العالمية فى حالة حدوث وباء بمدن الميناء الأم فان الحجر الصحي عادة ما يرسل لهيئات الموانئ بيان باسما ء السفن القادمة من الموانئ الموبوءة إلى موانئ التفريغ قبل طلب تراكيها .

وفى سياق متصل أصدر العميد بحري أشرف المغني مدير عام ميناء السخنة أحد الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية منشور تعليمات إلى شركات التوكيلات الملاحية يطلب فيه موافاة هيئة الميناء بأسماء جميع السفن الواردة من موانئ الصين قبل وصولها لميناء السخنة بثلاثة أيام على الأقل حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة.

