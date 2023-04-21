طوارئ في موانئ البحر الأحمر لانتظام العمل خلال عيد الفطر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة

رفع درجة الاستعدادات بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات (السويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء) خلال إجازة عيد الفطر المبارك حيث تم منع الإجازات واستمرار العمل بكل موانئ الهيئة.

وشددت الهيئة الإجراءات الأمنية بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وعدم السماح بدخول الأفراد والمركبات دون تصريح وكذا تشديد إجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الأفراد وأجهزة تفتيش الأمتعة.

بالإضافة إلى مراجعة خطة الوقاية من أخطار الحريق الخاصة ومدى توافر الاشتراطات والضوابط العامة والخاصة الواجب توافرها فى المباني للوقاية من الحرائق وأسلوب مواجهتها.

وتم التنسيق مع شرطة تأمين الميناء بشأن الأسوار وتنظيم وضع الأبراج المخصصة للحراسة على الأسوار وتأمين البوابات وإغلاق غير المستعمل منها وعدم السماح بانتظار السيارات حول حدود الميناء وتخصيص مكان لانتظارها.

مع التأكيد على ضرورة تفتيش الأماكن الحيوية داخل الميناء من وقت لآخر والتحقق من سلامة الأشياء التى يحملها الأفراد داخل الميناء والتشديد على الحراسة الليلية والمرور والتفتيش عليها.

وأشار المركز الاعلامى إلى أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 652 شاحنة و82 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1400 طن بضائع، 445 شاحنة و81 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4600 طن بضائع ، 207 شاحنات و1 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى عمان، الحرية2، وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة، كما تم تداول 3300 طن بضائع و315 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا باإضافة إلي وصول وسفر 1586 راكب بموانيها.