طوارئ في مطروح بسبب الموجة الخماسينية

معتز محموددفعت حالة الطقس التى أعلن عنها خبراء الأرصاء الجوية خلال الأيام القادمة والتى يتوقعون فيها بأن تشهد البلاد موجة خماسينية تبدأ من على غرب البلاد على مدن ومحافظات مطروح والإسكندرية، محافظة مطروح لرفع درجات الاستعدادات بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.ووجه محافظ مطروح اللواء علاء ابوز

معتز محمود

دفعت حالة الطقس التى أعلن عنها خبراء الأرصاء الجوية خلال الأيام القادمة والتى يتوقعون فيها بأن تشهد البلاد موجة خماسينية تبدأ من على غرب البلاد على مدن ومحافظات مطروح والإسكندرية، محافظة مطروح لرفع درجات الاستعدادات بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.

ووجه محافظ مطروح اللواء علاء ابوزيد لوكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ونقاط الاسعاف على الطرق السريعة.

ومن المتوقع أن الموجة تمتد تباعا إعتبارا من صباح يوم الإثنين القادم 30/04/2018 إلى محافظات الوجه البحري بالكامل وخلال هذه الموجه سوف ترتفع درجات الحرارة إرتفاعا ملحوظا لتتجاوز معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام بقيم تتراوح من 7 إلى 9 درجات مئوية ليسود طقس مابين الحار وشديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

ويصاحب ذلك نشاط للرياح يصل لحد العاصفة مما يؤدى إلى تدهور تام لمستوى الرؤيه على كافة محافظات الجمهورية خاصة على الطرق السريعة المؤدية من و إلى السواحل الشمالية للبلاد لأقل من 1000 متر.

كما من المتوقع أن يؤدى أيضا إلى إضطراب فوق جميع المسطحات المائية خاصة فوق مسطح البحر المتوسط على أن تستمر هذه الحالة حتى صباح الأربعاء القادم.

كما ان خلال هذه الموجه فان الفرصه مهيأه لسقوط أمطار خفيفه جدا على سيناء ومدن ومحافظات القناه وعلى شرق الدلتا قد تمتد للقاهرة.

ومن بعد ظهر الأربعاء القادم من المنتظر أن تستقر الأحوال الجوية فمن المتوقع أن تهدأ سرعة الرياح وتميل درجات الحرارة إلى الانخفاض بشكل طفيف وإن ظلت أعلى من معدلاتها.

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة الاجهزة التنفيذية والأمنية بمدن المحافظة الثمانية استعدادا لحالة الطقس المتقلبة المتوقعة خلال الفترة من غدا الأحد وحتى الخميس القادم

وفى سياق متصل، أعلنت محافظة مطروح للمواطنين أمس أن خبراء الطقس ينصحون بأن يبتعد مرضى القلب وحساسية الصدر عن التعرض لهذه الأجواء خاصة فى الأماكن المكشوفة، القياده بهدوء على كل الطرق والإلتزام بالسرعات المقرره فى مثل هذه الأجواء ويجب أن تكون هناك مسافة أمان بين السيارات.

كما طالبت عدم الوقوف وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات والأشجار والأعمده المتهالكه، عدم القيام بأى أنشطه بحريه خلال هذه الفتره،فضلا عن عدم التعرض لأشعة الشمس المباشره لفترات طويلة بقدر الإمكان خاصة ما بين وقتى الظهيره والعصر.

ولفتت الى ضرورة شرب السوائل بقدر الإمكان ويفضل توفير وأصطحاب زجاجة مياه صغيره شبه مثلجة مع أولادنا أثناء ذهابهم لمدارسهم، مع الأطمئنان على دورة تبريد السيارات قبل قيادتها وعلى مستوى ومدى صلاحية زيت الموتور،بالاضافة الى من حين لأخر يفضل غسيل الوجه والراس بقدر المستطاع بماء بارد.