طوارئ في بورسعيد استعدادا للطقس السيئ (صور)

سكل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المحافظ غرفة عمليات مركزية لمتابعة الظروف المحتمله لموجة الطقس السيئ المقرر استمرارها حتى السبت المقبل. رؤساء الاحياء يتابعون الاستعدادات

فرق التدخل السريع

وأعلن اللواء عادل الغضبان، أن أجهزة المحافظة التنفيذية استعدت للتعامل مع توقعات الطقس السيئ.

وأشار إلى أن هناك تواصل بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزارء ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع أية مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقرة.

وأكد جاهزية المحافظة بكافة أحيائها وتواجدهم منذ فجر الأمس بكافة الشوارع ونشر المعدات وسيارات شفط المياه.

ووجه المحافظ رؤساء الاحياء بالتواجد الميداني وتمركز معدات وسيارات شفط المياة بجميع الأحياء.

وشدد على رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة أولا بأول لآخر التطورات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية والاستجابة لشكوى المواطنين الخاصة بتراكم مياه الأمطار، والدفع بعربات كسح وشفط المياه على الفور؛ منعا لإعاقة الحركة المرورية، مؤكدا على متابعته المستمرة لحالة الطقس لحين استقرار حالته.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الأجهزة التتفيذية استعدادات محافظة بورسعيد لمواجهة أى اضطرابات للطقس ، و خطة المحافظة لإزالة أى آثار تنتج عن سقوط الأمطار بغزارة أو شدة الرياح ، مؤكدا جاهزية المحافظة لمواجهة آثار الطقس السىء فى كافة الأحياء.

وأصدر تعليماته لكافة القيادات بالإشراف الميداني على أعمال إزله أثار الأمطار وتيسير الحركة المرورية كلاً بمحيطه وتوزيع فرق العمل والمعدات بمختلف القطاعات .

ووجه المحافظ ،شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بجميع سيارات شفط المياه بجميع الشوارع والمراجعة الدائمة علي بالوعات صرف مياه الأمطار .وطالب ادارة المرور بالإستعداد لأي أحداث طارئة بنطاق الشوارع والمحاور المرورية الرئيسية بكافة القطاعات وإعداد شوارع بديلة لتلافى الإزدحام .

كما شدد على ضرورة التواجد الميداني بمناطق الانتشار للمعدات والتنسيق الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة والتعامل مع أي أحداث طارئة وتوجيه الحملات لرفع أي تجمعات مع قيام الاحياء بالتنبيه على أصحاب المحلات بعدم وضع البضائع خارج المحلات وكذلك رفع جميع لافتات الاعلانات بالشوارع نظرا لقوة الرياح المتوقعة خلال الايام القادمة وكذلك مديرية الكهرباء للمرور هلي جميع شبكات واعمدة الكهرباء واكشاك الكهرباء للتاكد من سلامتها.