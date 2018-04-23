طوارئ في الزراعة استعدادا لشهر رمضان

الصاوي أحمدتشهد هيئات وزارة الزارعة حالة طوارئ الأيام المقبلة استعدادا لشهر رمضان المبارك الذي يحل في 17 مايو المقبل فلكيا.** طوارئ وأكد الدكتور حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة لـ"المال " أنه سيتم الغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر استعدادا لشهر رمض

الصاوي أحمد

تشهد هيئات وزارة الزارعة حالة طوارئ الأيام المقبلة استعدادا لشهر رمضان المبارك الذي يحل في 17 مايو المقبل فلكيا.

** طوارئ



وأكد الدكتور حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة لـ”المال ” أنه سيتم الغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر استعدادا لشهر رمضان.

ولفت “عبد الدايم” إلى أنه سيتم اعتماد وندب عدد من الأطباء من الإدارات المختلفة التابعة لهيئة الخدمات البيطرية والمديريات البيطرية في المحافظات ونقلهم للعمل في إدارة المجازر والصحة العامة، لمواجهة زيادة للمجازر لمواجهة كثافة المذبوحات فى فترة ما قبل شهر رمضان .

وأوضح “عبد الدايم ” أنه من المعتاد خلال مثل نفس التوقيت ،تكثيف المرور علي المجازر والمحاجر البيطرية بالمحافظات المختلفة وأيضا متابعة ورقابة عمليات طرح اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني في محلات الهايبر ماركت ومحلات الجزارة .

** استيراد



وفي السياق ذاته، أكد تقرير لهيئة الخدمات البيطرية أنه من خلال اللجان البيطرية للإشراف على استيراد كميات من اللحوم حاليا والمتواجدة حاليا في مناشئ الأستيراد التي تصل تباعا وطرحها خلال شهر رمضان المبارك ستبلغ هذة الكميات 20 ألف ما بين لحوم ودواجن مجمدة ومبردة موزعة بين 3 الآف طن من الأبقار البلدية المبردة وألفي طن من الضأن المجمدة من دولة السودان و15 ألف طن من الدواجن الكاملة الخالية من الأحشاء من البرازيل .

وأوضح التقرير أن اللجان البيطرية تشرف حاليا علي استيراد 60 ألف رأس بغرض الذبيح الفوري من السودان واوكرانيا والصومال والبرازيل وتصل تباعا خلال الفترة المقبلة وذلك لصالح القطاع الخاص حيث يقتصر دور هيئة الخدمات البيطرية علي الأشراف على استيراد هذة الكميات والسماح بدخولها في حالة توافقها مع الاشتراطات البيطرية.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم استيراد 18500 رأس من العجول البقرية الحية بغرض التربية من كل من السودان والمجر وأوكرانيا، كما تشرف اللجان البيطرية على استيراد 15 ألف طن من الدواجن الكاملة المجمدة بدون أحشاء من دولة البرازيل.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم محروس، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أنه تم تكثيف اعداد اللجان البيطرية لدول العالم المختلفة بعد السياسة التى اتخذتها الهيئة من تنويع لمصادر الاستيراد من دول العالم المختلفة حيث تعمل الهيئة على تشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع المعابر ومنافذ البلاد .

وأكد محروس أن هذه اللجان البيطرية تسافر لفحص الحيوانات ويتم حجر الحيوانات لمدة لاتقل عن 21 يوما ببلد المنشأ وبعد وصولها الى الموانئ المصرية يتم حجزها لمدة أسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفورى لها.

** استعدادات متواصلة

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الهيئة استعدت لشهر رمضان الكريم بتوفير كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والبيضاء، والماشية الحية بالأسواق.

فيما أعلنت هيئة الخدمات البيطرية ،أنه تم خلال الشهور الأولى للعام الحالى 2018 (يناير – فبراير- مارس – ابريل ) حتى وحتي الآن استيراد ما يقرب من 47 ألف طن من اللحوم البقرية و30501 رأس عجل بقرى حى بغرض الذبيح الفورى و29910 رأس عجل بقرى حى بغرض التسمين وعدد 6253 رأس عجل بقرى بغرض التربية ، بالاضافة الى استيراد مايقرب من 8الاف طن من الدواجن المجمدة .

وأكد الدكتور أسامة رسمي رئيس قطاع التسويق في وزارة الزراعة ، أن الوزارة تضخ حاليا كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها المختلفة إستعدادا لشهر رمضان المقبل .

وأوضح رسمي أن أهم البضائع التي سيتم طرحها خلال الشهر المبارك السلع هي مواد البقالة والخضر والفاكهة، وياميش رمضان في كافة المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات، فضلًا عن السيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية حيث يتم بيع هذة السلع بأسعار أقل من السوق بنسبة أقل من 25 % .

