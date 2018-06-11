طوارئ بوزارة الزراعة استعدادا لاحتفالات عيد الفطر

الصاوي أحمد أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى، للتيسير على المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة الحدائق التابعة لها لاستقبال الزائرين وتشديد الرقابة على الأسواق وطرح منتجات بأسعار مخفضة في منافذها.وقرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلغاء



الصاوي أحمد



أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى، للتيسير على المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة الحدائق التابعة لها لاستقبال الزائرين وتشديد الرقابة على الأسواق وطرح منتجات بأسعار مخفضة في منافذها.

وقرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، كذلك حدائق الأورمان، والمنتزهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وشدد البنا على وضع خطة تفصيلية وتنفيذية طوال أيام العيد بهذه الحدائق لمواجهة الزحام أو أية طوارئ، فضلًا عن الحد تكدس الزائرين على الأبواب، من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين على الأبواب، كذلك ضرورة الحفاظ على نظافة تلك الحدائق لتبدو في أبهى صورها وتهيئتها بشكل مستمر لاستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأكد وزير الزراعة أن هناك تنسيقا مع مديريات الأمن بالمحافظات، ومرفقي الإسعاف والمطافئ، لتوفير الخدمات الطارئة بالحدائق، تحسبًا لأية ظروف كذلك تم تدريب العاملين بالحدائق على خطط الطوارئ في الأزمات المختلفة للتعامل معها، مشددًا على تواجد أفراد الأمن الإداري على مدار الـ24 ساعة لتأمين الحدائق بنظام النوبتجيات.

ونبه البنا على مسئولي الحدائق على التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، لنشر الوعي البيئي بين الجمهور والتعريف بدور الحديقة الترفيهي والثقافي للحفاظ على الحياة البرية والنباتية، مع وضع صندوق للشكاوى والمقترحات على أبواب الحدائق، كذلك ضرورة وضع لوحات وأسهم إرشادية حديثة وخرائط جديدة كدليل للحدائق لمساعدة الزائرين أثناء التجول، لضمان أن تشمل الزيارة طابعًا ترفيهيا وثقافيًا.

وشدد وزير الزراعة على الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، بتكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال العيد، لضمان سلامة تلك المنتجات حفاظًا على صحة المواطنين، مع تجهيز غرف للطوارئ بمديريات الطب البيطري على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى من المواطنين وإبلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للتحقق منها وحلها في حينها.

وفي سياق متصل كلف وزير الزراعة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وجهاز حماية الأراضي ومديريات الزراعة في المحافظات، بعمل نوبتجيات للعاملين بحماية الأراضي بالمديريات والإدارات والجمعيات الزراعية، طوال إجازة العيد، ومداومة المرور على الأحواض الزراعية لرصد وكشف كافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها على الفور وإزالتها في المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية باعتبارها عصب الاقتصاد القومي.

ونبه على تخصيص رقم تليفون بكل مديرية زراعة لتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين والإعلان عنه داخل المحافظة، مع تخصيص خط ساخن داخل الإدارة المركزية لحماية الأراضي لتلقي البلاغات والشكاوى والبيانات والتعامل معها على الرقم: 37499385، أو الفاكس: 33374364.

وأعلن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية التابع للوزارة عن طرح كميات من بسكويت وكعك العيد، من خلال منفذها بمركز البحوث الزراعية، بأسعار مخفضة تنافس أسعار الأسواق الخارجية، للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.