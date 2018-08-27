طوارئ بميناء سفاجا لبدء عودة عمال خدمة الحجاج

المال -خاصاعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر رفع درجة الاستعداد بميناء سفاجا لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج على متن ثلاث عبارات وهى محبة، امانة، الرياض ( رحلات مكوكية ) حيث تم التنسيق مع مجلس مدينة سفاجا وادارة شرطة المرور واعضاء المجتمع المينائى وتوحيد الجهود لتقليل زمن تواجد الراكب بالميناء.وتم الات

المال -خاص

اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر رفع درجة الاستعداد بميناء سفاجا لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج على متن ثلاث عبارات وهى محبة، امانة، الرياض ( رحلات مكوكية ) حيث تم التنسيق مع مجلس مدينة سفاجا وادارة شرطة المرور واعضاء المجتمع المينائى وتوحيد الجهود لتقليل زمن تواجد الراكب بالميناء.

وتم الاتفاق على قيام ادارات الجمارك والشرطة والجوازات بزيادة اعداد العاملين بهم لسرعة انهاء الاجراءات والتيسير على الركاب والغاء اجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات الوصول وزيادة عدد العاملين لارشاد الحجاج ومساعدة الحالات المرضية وكبار السن فى انهاء اجراءات وصولهم.

كما تم تجهيز صالة كبار الزوار لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الركاب وتوفير اتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء الى الصالات او العكس فى رحلات سريعة ومنتظمة و التنبيه على التوكيلات الملاحية لتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الامتعة العشوائية للركاب.

وشدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر على ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات والزام مالكى العبارات بالالتزام بالاعداد المسموح بها وضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة.

والتأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل اى مشكلة مع ادارة الميناء فى حينه والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب الى محافظتهم و قيام شرطة المرور بالمحافظة بتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم امام ابواب الموانئ.

على جانب اخر تقوم لجنة من التفتيش البحرى للمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للابحار و توفير كافة اجراءات التأمين و معدات الاطفاء والانقاذ بما يتناسب مع اعداد الركاب وفى حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب.

وفى نفس السياق قامت ادارة الحجر الصحى بالميناء بتوفير عدد ( 2 ) سيارة اسعاف احداهما بجوار العبارة والاخرى بجوار صالة الوصول مجهزين بالاسعافات الاولية مع تزويد صالات الوصول بالاطباء و كافة التجهيزات الطبية لفحص الركاب القادمين واخذ عينات عشوائية من الركاب وفى حالة الاشتباه بوجود اى حالة مصابة بعدوى يتم احتجازها لمدة 24 ساعة لحين التأكد من سلامة الراكب لمنع دخول عدوى البلاد.