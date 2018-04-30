طوارئ بميناء الإسكندرية استعدادا لمواجهة العاصفة الترابية

معتز محمود:قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئه العامه لميناء الاسكندرية إن الميناء رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء نتيجة العاصفة الترابية.وأضاف الغندور أنه تم تزويد مركز العمليات وإدارة الأزمة بعدد من المختصين من الميناء المدربين تدريبا جيدا علي التعامل مع إدارة الأزم

معتز محمود:

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئه العامه لميناء الاسكندرية إن الميناء رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء نتيجة العاصفة الترابية.

وأضاف الغندور أنه تم تزويد مركز العمليات وإدارة الأزمة بعدد من المختصين من الميناء المدربين تدريبا جيدا علي التعامل مع إدارة الأزمة إضافة إلي طاقم عمل المركز.

وتابع: وذلك ليكون المركز جاهز علي مدار الساعة لتلقي أي إشارة استغاثة من راديو الميناء أو من السفن والتعامل الفوري معها من خلال سيناريوهات تم وضعها مسبقاً لمثل هذه الظروف .

وأضاف الغندور أن مركز العمليات على اتصال دائم مع مركز عمليات كل من المحافظة ووزارة النقل وقطاع النقل البحري والجهات المعنية الأخرى.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية على استمرار العمل بمينائي الاسكندرية والدخيلة بشكل طبيعي، مضيفا أنه عند ارتفاع الموج أو زيادة سرعة الرياح أو تأثر درجة الرؤية عن المعدلات الطبيعية سيتم اتخاذ قرار بغلق البوغاز للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وقال اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء إن إدارتي الحركة والخدمات البحرية، ووحدات الإنقاذ والاطفاء، واللنشات والقاطرات البحرية جاهزة للتعامل الفوري مع أي استغاثة، هذا وقد وجه اللواء عطية بتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن والشاحنات ، وأثناء تفريغ وشحن البضائع وذلك لضمان سير العمل بشكل آمن .