طوارئ بموانئ البحر الأحمر تزامنًا مع احتفالات ثورة 25 يناير

نادية صابرأعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ التابعة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بالتزامن مع احتفالات ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة، وتكثيف التواجد الأمني للعاملين بالهيئة بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء وجهات الاختصا

نادية صابر

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ التابعة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بالتزامن مع احتفالات ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة، وتكثيف التواجد الأمني للعاملين بالهيئة بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء وجهات الاختصاص التأميني، والتواصل معهم فيما يخص التفتيش والتدقيق لكل المنافذ بالموانئ ومتابعة كل من يرتاد هناك.

كما يتم المرور على جميع الأرصفة والساحات، والإبلاغ عند الاشتباه في أي جسم غريب لشرطة الميناء ومركز العمليات بالهيئة الذي يقوم بمتابعة الحالة الأمنية على مدار اليوم، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ.

على جانب آخر يتواجد بعض العاملين بجميع منشآت الهيئة على مدار اليوم عن طريق عمل نوبتجيات للتحقق من الشخصيات المترددة على منشآت الهيئة، وإحكام السيطرة ومتابعة تحركاتهم داخل المنشآت، وتفتيش الحقائب والطرود بصحبة المترددين (عاملين – زائرين).

وأكد اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة التأكد من سلامة وصلاحية جميع معدات الأمن والسلامة والصحة المهنية وتوفير جميع اللواحات الارشادية والتحذيرية في أماكنها المختصة، ومراجعة سلامة وصلاحية المصادر البديلة للطاقة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وشدد على مراجعة منافذ الهروب والتأكد من صلاحيتها وعدم السماح بدخول أي سيارة غير مصرح بها بالدخول، أو الاقتراب من أى منشأة بالهيئة والقيام بالكشف والتفتيش على أي سيارة يتم الشك بها.