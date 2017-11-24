طوارئ بمستشفيات بورسعيد لاستقبال مصابي حادث العريش

أمانى العزازى أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، تعليماته، بإعلان حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة المختلفة، لاستقبال مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة غرب العريش. وشدد المحافظ في تعليماته على ضرورة التأكد من توافر كافة الأدوية وفصائل الدم وإلغاء الإجازات،

أمانى العزازى

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، تعليماته، بإعلان حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة المختلفة، لاستقبال مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة غرب العريش.

وشدد المحافظ في تعليماته على ضرورة التأكد من توافر كافة الأدوية وفصائل الدم وإلغاء الإجازات، والإعلان الفوري عند وجود نقص في أي فصائل للدم حتى يتمكن المواطنين من التبرع.

وأكد محافظ بورسعيد أن الإرهاب سيفشل في تحقيق أهدافه وستنصر مصر بفضل تلاحم شعبها خلف قيادته، مشيراً إلى أن تلك الأعمال لن تزيد المصريين إلا إصرارًا وقوة علي الوقوف يد واحدة ضد أعدائنا بالداخل والخارج، خاصة وأنهم يهدفون إلى زرع الفتنة في صفوف المجتمع المصري وزعزعة استقراره في ظل مسيرة التنمية التي يشهدها الوطن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.