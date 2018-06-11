طوارئ بمترو الأنفاق استعداداً لاستقبال عيد الفطر

محمود محسنأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أعطى توجيهاته برفع حالة الطوارئ بمحطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع الالتزام الكامل بالمواعيد وزمن التقاطر لتقديم خدمة متميزة للركاب ورفع أي معاناة عن كاهل المواطن

محمود محسن

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أعطى توجيهاته برفع حالة الطوارئ بمحطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع الالتزام الكامل بالمواعيد وزمن التقاطر لتقديم خدمة متميزة للركاب ورفع أي معاناة عن كاهل المواطنين.

وطالب عرفات باستمرار زيادة ساعات تشغيل القطارات خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأوصى بمتابعة غرفة العمليات وحل أي مشاكل تحدث في أسرع وقت بالإضافة إلى حسن التعامل مع جميع الركاب، والعمل على سرعة تذليل أي عقبات أو مشاكل خلال أيام العيد.

وصرح المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق، بأنه تم إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة بإجازة عيد الفطر، مشيرًا إلى أن مواعيد التشغيل تقرر أن تبدأ من 5.30 صباحًا وحتى الثانية صباحاً بإجمالي 1204 رحلة، في الخط الأول بين حلوان – المرج إلى 392 بزمن تقاطر 5 دقائق، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة والمنيب إلى 468 بزمن تقاطر 3 دقائق، ورحلات الخط الثالث ما بين محطتي العتبة والأهرام بمصر الجديدة إلى 344 بزمن تقاطر 5 دقائق.

وأضاف الفضالى أنه تم عمل جدول ورديات خلال هذه العطلة بحيث تتواجد القيادات والمسئولين على خطوط المترو يومياً خلال فترة تشغيل القطارات لمتابعة أي مشاكل تحدث فوراً، والعمل على حلها وضرورة تسهيل متطلبات الجمهور، مشيراً إلى نشر فرق الصيانة والطوارئ المختلفة بخطوط المترو لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات.

وأكد رئيس المترو على انتشار نقاط الإسعاف بجميع محطات المترو والتي يبلغ عددها 20 نقطة إسعاف، مؤكداً أن هذه الخدمة الطبية مجانية لمرتادي مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة، وتوجد 12 نقطة إسعاف بالخط الأول، و6 بالخط الثاني ونقطتين بالخط الثالث.

وأكد المهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أنه تم التنسيق مع قيادات شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لدعم المترو بخطوطه الثلاثة وتواجد خدمات أمنية على مدار اليوم للحفاظ على النواحي الأمنية والقضاء على أي ظواهر سلبية من شأنها تؤثر على النظام العام داخل المترو لتأمين حركة وسلامة الركاب والقطارات.

وأضاف أنه يتابع بصفة شخصية غرفة العمليات الرئيسية بالمترو، تم عمل مجموعات من فرق الصيانة وانتشارها بجميع المحطات لمواجهة أي عقبات قد تحدث أثناء التشغيل والعمل على إزالتها، مضيفا بأنه تم الاستعداد برحلات إضافية يومياً بالخطين الأول والثاني يتم تشغيلهم في حالة الزيادة غير المتوقعة في أعداد الركاب.

وأوضح أن المترو يراقب بشكل كامل من خلال غرفة العمليات لتشغيل المترو في كافة المحطات بالخطوط الثلاثة.