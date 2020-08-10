طه : ريلمي تستحوذ على 7.2% من مبيعات الهواتف.. وتفعيل خدمة الصيانة السريعة والدليفري قريبا

كشف محمود طه ، مدير التسويق فى شركة ريلمي الصينية للهواتف المحمولة فى مصر ، عن استحواذ الشركة على 7.2% من مبيعات الهواتف الذكية عالميا مما يجعلها ضمن قائمة أكبر 7 مصنعين مبيعا للسمارت فون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته الشركة اليوم الإثنين أونلاين للإطلاق 4 منتجات جديدة بالسوق المصرية منها realme x3 super zoom.

وقال طه إن عدد مستخدمي هواتف ريلمي على مستوي العالم يصل إلي 40 مليون مستخدم فى أكثر من 59 دولة منها مليون مستخدم فى مصر وتأتي ضمن أكبر 4 شركات للمحمول مبيعا ، مبينا أن أجهزة الشركة متوافرة محليا فى أكثر من 4 آلاف متجر على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن ريلمي بصدد تطوير خدمة ما بعد البيع عن طريق إطلاق خدمة الصيانة السريعة للهواتف فى غضون ساعة داخل مراكز الخدمة المعتمدة بالإضافة إلى خدمة الديلفري من خلال طلب مندوب الشركة لتوصيل الجهاز للصيانة ، لافتا إلى أن عدد مستخدمي سلسلة هواتف ريلمي c عالميا يصل إلي 13.2 مليون مستخدم.

وألمح إلى أن الشركة تخطط للوصول بعدد إكسسوارات هواتفها عالميا لأكثر من 50 منتج عالميا قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن ريلمي تستهدف التركيز على شريحة المستخدمين الشباب فى مختلف الشرائح السعرية.