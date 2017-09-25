طه: البتروكيماويات أحد أولوياتنا في منطقة العين السخنة

نادية صابرقال اللواء بحري محفوظ طه، نائب رئيس هيئة اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية، إن الصناعات البتروکیماویة تعتبر إحدى الأولويات في المنطقة، خاصة في المنطقة الجنوبية. وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "داون ستريم إيجبت" السنوي والذي تنظمه الهيئة العامة للبترول (إيجبس) لعرض الفرص الاستثماري



نادية صابر

قال اللواء بحري محفوظ طه، نائب رئيس هيئة اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية، إن الصناعات البتروکیماویة تعتبر إحدى الأولويات في المنطقة، خاصة في المنطقة الجنوبية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر “داون ستريم إيجبت” السنوي والذي تنظمه الهيئة العامة للبترول (إيجبس) لعرض الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، أن ذلك القطاع يجذب تجمعات صناعية أخرى، فمنطقة العين السخنة هي أحد المناطق الأربع في المنطقة الاقتصادية والتي تتمتع بمزايا كثيرة وإمكانات كبيرة تؤهلها لأن تكون قطب كبير في مجال التكرير والبتروكيماويات حيث يعتبر ميناء السخنة هو البوابة الجنوبية لقناة السويس والذي يمر من خلالها 17 الف سفينة سنويا تمثل 10% من حجم التجارة العالمية.

ومن خلال العرض التقديمي الذي قُدم خلال المؤتمر، قال اللواء محفوظ إن ميناء السخنة يحتوي على 3 أحواض الحوض الثالث فيه مساحته 3.5 كم2 كما أن عمق الميناء والذي يصل 17 مترا يجعل الميناء يستقبل السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير والتي تصل حمولتها إلى 200 الف طن مما يدل على مدى ملاءمة الرصيف لمرسى السفن الكبيرة علاوة على توافق الظروف الهيدروغرافية مع الخدمات اللوجستية.

وأشار محفوظ إلى أن مساحة المنطقة الصناعية 210 كيلومترات تبعد عن الميناء مسافة من 5 إلى 7 كيلومترات فقط، والذي يسمح لعدد كبير من معامل التكرير لإنشاء خطوط الإنتاج في هذه المنطقة ويرتبط هذا الموقع بالموانئ والطرق الرئيسية بالقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن قناة السويس عبر شبكة طرق ممتازة وتربط السكك الحديدية المنطقة مع قناة السويس، إلا أنها لا تزال غير صالحة للعمل حتى هذه اللحظة ويمكن إصلاحها وفقا لدراسات السوق وحجم المواد البترولية التي يجب نقلها.

وأضاف طه أن المنطقة الاقتصادية تكفل للمستثمر بيئة عمل مواتية وجاذبة للاستثمار تساعد على سهولة أداء أعماله من خلال منفذ الشباك الواحد بسهولة ويسر، كما أن المنطقة لها مجلس إدارة له جميع الصلاحيات وممثل من عدد من الوزارات وله سلطة الولاية الكاملة من أجل تبسيط الإجراءات وإصدار الموافقات علاوة على انخفاض تكاليف الإنتاج كما أن المنطقة تتمتع بعدد من الاتفاقيات التجارية مع عدد من الدول العربية والإفريقية التي تضيف للمنطقة ميزة تساعدها على سهولة نفاذ منتجاتها لهذه الدول وتجعل لها أفضلية في هذه الأسواق، لافتاً الى أن المنطقة الجنوبية في العين السخنة تتضمن مشروع ضخم في مجال البتروكيماويات “التحرير للبتروكيماويات” والذي سيكون الأول من نوعه في مصر وأكبر مصنع في العالم ويضم وحدة تكسير النافتا مع القدرة على إنتاج 1.4 مليون طن سنويا من الإيثيلين والبولي إيثيلين و900،000 طن سنويا من البروبيلين و250،000 طن سنويا من البيوتادين و350،000 طن سنويا من البنزين و100،000 طن سنويا من هيكسين بتكلفة حوالي 3.7 مليار دولار ومن المتوقع أن يولد المشروع 000 20 فرصة عمل في المرحلة الأولى (التشييد).